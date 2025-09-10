Polémica en torno a Jere Klein por vinculación en causa de drogas: San Clemente anula contrato por $23 millones y Coquimbo “revisa” su show en La Pampilla

La municipalidad había destinado casi $24 millones para que Jere Klein encabezara el aniversario 161 de San Clemente. Pero tras conocerse que el cantante está imputado en una investigación por drogas, el show fue cancelado. ""Esta decisión se adopta en resguardo del buen nombre, la seriedad y el prestigio institucional de la Ilustre Municipalidad de San Clemente", indicaron desde el municipio. El caso se suma a lo ocurrido en Coquimbo, donde se está "revisando" su participación en La Pampilla.

Lo que iba a ser la principal atracción principal del aniversario 161 de San Clemente terminó en polémica. A pocas semanas de la celebración, la municipalidad informó la cancelación del contrato con Jere Klein, quien había sido contratado por $23.800.000 para presentarse el 11 de octubre en la Explanada Principal de la comuna.

El acuerdo, publicado en Mercado Público, contemplaba que el municipio debía disponer de camarines equipados, catering durante las pruebas de sonido y el show, además de dos furgones para el traslado de un staff de 20 personas. La justificación presupuestaria señalaba que la fiesta buscaba mantener la tradición de celebrar el aniversario comunal en octubre.

Sin embargo, el nombre de Jere Klein se vio envuelto en cuestionamientos judiciales justo cuando el contrato se hacía público. El artista, cuyo nombre real es Jeremías Benjamín Tobar, fue imputado en una investigación por narcotráfico luego de que Carabineros allanara su domicilio en Colina el 9 de septiembre. En el operativo se encontró una prensa con restos de clorhidrato de cocaína, artefacto utilizado comúnmente para la dosificación de droga. Aunque el músico no fue detenido —pues no estaba presente durante el procedimiento y no existe una orden de arresto en su contra—, el hallazgo generó un fuerte debate interno sobre su idoneidad para encabezar una celebración financiada con recursos públicos.

Según confirmó The Clinic, la municipalidad decidió entonces dar pie atrás al show y estaría buscando a un reemplazante.

“El mencionado artista formaba parte de la parrilla programática del espectáculo artístico del 161° Aniversario de la comuna de San Clemente, a realizarse entre el 10 y 12 de octubre de 2025”, informaron desde el municipio.

“Existía una Orden de Compra vigente (N°4451-505-TD25) a su nombre; sin embargo, atendida la situación señalada, este municipio ha resuelto dejarla sin efecto, procediendo a la respectiva Cancelación de Acuerdo, según Memorando ADM-1155 de fecha 10 de septiembre de 2025″, añadieron.

“Esta decisión se adopta en resguardo del buen nombre, la seriedad y el prestigio institucional de la Ilustre Municipalidad de San Clemente”, cerraron.

Dudas de la participación de Jere Klein en La Pampilla

El caso no solo golpeó a San Clemente. En Coquimbo, donde Jere Klein también estaba anunciado para presentarse en La Pampilla 2025, el municipio pidió revisar su participación tras conocerse los mismos antecedentes judiciales.

Según publicó Diario El Día, la productora del evento debió aclarar la situación y evaluar alternativas, reflejando la preocupación de otras autoridades locales respecto a la contratación de figuras públicas bajo investigación.

Jere Klein es uno de los nombres más llamativos del género urbano anunciados para la edición 2025 de La Pampilla, donde también estarán artistas como Los Fabulosos Cadillacs, Santa Feria, Los Tres, Inti Illimani y Ráfaga.