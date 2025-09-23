La Pampilla deja un saldo de 250 celulares robados ya recuperados y 28 detenidos: van seis bandas desarticuladas y 15 personas con medidas cautelares

Tras la fiesta de La Pampilla en Coquimbo se realizaron un amplio número de denuncias por robo de celulares. Hasta la fecha se han recuperado 250 teléfonos, y se ha concretado la detención de 28 personas, en su mayoría extranjeros, vinculadas a seis bandas dedicadas a la receptación durante las Fiestas Patrias.

Autoridades de Coquimbo realizaron un positivo balance de la fiesta de La Pampilla, que se extendió entre el 17 y el 20 de septiembre, en un evento que convocó a una gran cantidad de personas de todas las regiones del país. Sin embargo, el éxito de la festividad también dejó su lado negativo, tras el reporte cientos de teléfonos que fueron robados en los días de celebración.

No se ha dado a conocer el número total de denuncias por receptación de teléfonos, sin embargo, Carabineros elaboró un consolidado del total de teléfonos recuperados. En total, de las diferentes comisarías del sector recuperaron un total de 250 celulares robados.

Los operativos policiales lograron desarticularon seis bandas que se dedicaron a este delito en los días festivos. Entre estas se suman 28 detenidos, la mayoría extranjeros, de los cuales 15 han sido formalizados, quedando todos en libertad pero con medidas cautelares.

Una de las cosas más llamativas de este caso, es que algunos de los extranjeros imputados habían sido detenidos en La Pampilla de 2024 por el mismo delito. El General de Carabineros Juan Muñoz, constató que “no nos sorprende, porque ya que el año pasado habían cometido el mismo delito. Son las mismas personas que repiten esta conducta delictual”.

Carabineros también alertó que una de las bandas, compuesta por cinco peruanos ya detenidos, llegó de Barcelona el día 17 de septiembre directo a Coquimbo, para concretar el robo de teléfonos en la fiesta de La Pampilla. La banda llegó con antecedentes desde España por el mismo ilícito.

Las formalización y las medidas cautelares de los detenidos

Las detenciones por robos de celulares en La Pampilla se concretaron desde el 19 de septiembre. Ese día, se logró la detención de dos sujetos que pasaron a control de la detención y formalización por receptación. Fiscalía solicitó ampliar sus detenciones para reunir más antecedentes, lo cual no fue concedido. Tras esto fueron liberados, pero quedaron con cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a La Pampilla.

Material incautado a banda que llegó de Barcelona a robar celulares a La Pampilla.

Al día siguiente se concretaron dos procedimientos más a seis personas que fueron formalizados por receptación de teléfonos celulares. Fueron dos procedimientos, uno a una persona y otro a cinco, quienes quedaron con cautelares similares. El domingo 21 de Septiembre hubo dos procedimientos más por parte detenciones de la PDI y Carabineros. En total fueron siete, de las cuales se formalizó a cuatro personas el mismo domingo, y ayer quedó pendiente una quinta.

Si bien, la mayoría de los extranjeros eran de nacionalidad extranjera, Fiscalía solicitó la prisión preventiva a los chilenos detenidos el día 20 y 21, lo que no fue otorgado. Además, se emitió una orden de investigar por parte de la Fiscalía a Carabineros en la actualidad para poder determinar la propiedad de los celulares.

La composición de las bandas desarticuladas por celulares robados en La Pampilla

La primera banda está compuesta por una pareja de peruanos. Fueron detenidos por policías en La Herradura, y fueron formalizados. Ambos estaban en con situación migratoria regular, y tras la detención lograron incautarles más de 60 dispositivos. Fueron localizados en una cabaña, la misma que en 2024 había sido arrendada para fines similares. El año pasado se incautaron 50 teléfonos en el inmueble, también por celulares robados en La Pampilla.

La segunda banda está constituida por cinco peruanos, también ya formalizados. “Se trata de cinco personas, entre 21 y 40 años, que ingresaron al país el pasado 17 de septiembre provenientes de Barcelona, ciudad donde mantenían antecedentes por receptación vinculados al mismo delito. Estamos hablando entonces, de una banda internacional que ingresó a Chile directamente a delinquir durante Fiestas Patrias”, comentó el coronel Héctor Canales, Prefecto de Coquimbo.

Solo esta banda contaba con 85 celulares robados. En el operativo realizado por el OS9 se lograron localizar otros elementos conocidos para la modificación y manipulación de los teléfonos y sus tarjetas. También se incautaron múltiples cédulas de identidad, licencias de conducir, tarjetas bancarias, pesos chilenos y dólares en efectivo.

Una tercera banda estaba compuesta por cuatro colombianos y un peruano, detenidos por la SIP de Carabineros. La cuarta banda eran cinco peruanos y un chileno que fueron detenidos en La Serena. Hasta esta mañana no habían sido formalizadas.

La quinta banda estaba compuesta por cuatro chilenas. Todas entre 23 y 30 años, contaban con un amplio prontuario policial. En total, suman 181 reiteraciones por diversos delitos. La con más casos sumaba 71 reiteraciones, la con menos 8, y una tiene cuatro órdenes de detención vigentes por hurtos.

La sexta banda fue detenida ayer en Arica. Está compuesta por dos hombres peruanos, una mujer peruana y una mujer boliviana. En total se recuperaron 82 celulares robados, la gran mayoría en La Pampilla, llegando a una cifra final de 250 teléfonos recuperados.