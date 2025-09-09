Imputado, pero sin orden de detención: lo que se sabe de la investigación tras el allanamiento a la casa del cantante Jere Klein

Fuentes policiales señalaron a The Clinic que si el cantante urbano hubiese estado en la casa al momento del allanamiento, hubiese sido detenido por flagrancia. Según sus publicaciones en redes sociales, Jere Klein estaba en Colombia al momento de lo ocurrido.

El nombre de Jeremías Benjamin Tobar, más conocido como Jere Klein, comenzó a circular en los medios de comunicación en los últimos días, pero no por su trabajo artístico. El artista fue vinculado a una banda de narcotráfico y actualmente está en calidad de imputado en una investigación tras un masivo allanamiento.

Todo comenzó este lunes, cuando en un masivo operativo de Carabineros se allanaron 19 viviendas de Cerro Navia y una en Colina, donde vive el cantante de música urbana. Al interior de dicho inmueble se encontró una pesa con restos de cocaína, la que presumiblemente se utilizaba para la dosificación de la droga.

Fuentes policiales señalaron a The Clinic que si Jere Klein hubiese estado al interior de la vivienda al momento del operativo, hubiese sido detenido por el delito de flagrancia. Según sus publicaciones en redes sociales, Jere Klein estaba en Colombia al momento de lo ocurrido.

El operativo que incluyó la casa de Jere Klein

En las otras viviendas allanadas se encontró marihuana, cocaína, pasta base, ketamina y fármacos sujetos a control. También se incautó un vehículo, armas de fuego y municiones junto con dinero y especies asociadas al delio de tráfico. En total se detuvo a 17 personas, todos de nacionalidad chilena.

Tras el masivo allanamiento, la capitán del OS-7 de Carabineros, Belén Galaz, explicó que entre los detenidos habían mayores y menores de edad. La oficial detalló que se trata de una asociación ilícita conformada principalmente por familiares y amigos. Varios de los cuales contaban con antecedentes por tráfico de drogas y porte de armamento. Incluso, algunos de sus integrantes ya estaban cumpliendo condena en recintos penitenciarios.

La investigación, que lleva meses de desarrollo, se ejecutó en coordinación con la fiscal Alina Escudero, de la Fiscalía Centro Norte. Ésta permitió detectar la red de vínculos y operaciones que sostenían los imputados, quienes mantenían un control territorial en distintos sectores de Cerro Navia.