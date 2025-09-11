Fernando Ortiz: cómo el “Gato Juanito” se convirtió en uno de los principales asesores de Johannes Kaiser y resultó ser clave en el debate

El personaje de Cachureos volvió a pisar ayer un canal de televisión, esta vez como el jefe de comunicaciones de la campaña del candidato nacional libertario y como uno de sus principales colaboradores. Ortiz estuvo detrás de la estrategia del diputado de manifestar frases cortas. "Le pedimos que él respondiera como si estuviera escribiendo en Twitter, con 140 caracteres", relata. Ambos se conocieron hace cuatro años, cuando el publicista se desempeñaba en el área de comunicaciones de José Antonio Kast.

Fue anoche cuando el actor Fernando Ortiz volvió a pisar un canal de televisión. No fue como en los inicios de los años 90 cuando interpretaba al popular Gato Juanito de Cachureos, personaje que inscribió legalmente. Esta vez lo hizo como el jefe de comunicaciones y uno de los principales asesores de la campaña del candidato Johannes Kaiser, quien participaría de su primer debate presidencial en horario prime.

Ortiz ingresó a los estudios de televisión como uno de los siete invitados que el canal permitió que acompañaran a cada abanderado. Lo hizo con un pin del Partido Nacional Libertario, la primera tienda política en la que ha militado.

Fernando Ortiz, el Gato Juanito, de chaqueta azul, junto al candidato Johannes Kaiser.

Su presencia fue familiar para algunos presentes en el debate. Ortiz, por ejemplo, saludó efusivamente a miembros del Partido Republicano que acompañaban al candidato José Antonio Kast, como la secretaria general, Ruth Hurtado, o su jefa de gabinete, Carolina Araya.

Y es que el primer hombre en interpretar al Gato Juanito —y que se formó en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile— también tuvo un paso por los republicanos hace cuatro años, aunque sin militar.

Fue en ese contexto, rumbo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2021, cuando Kaiser y Ortiz se conocieron. El primero era uno de los postulantes al Parlamento por parte de los republicanos, mientras que el Gato Juanito colaboraba en el área de comunicaciones de la campaña presidencial de Kast y había creado una agencia Creativa, que nombró Oveja100.

Un live de YouTube que lideró José Antonio Kast en el que convocó a Ferando Ortiz, el Gato Juanito, quien ya se describiría como libertario.

Allí estrecharon lazos. Lo propio hizo Ortiz con Hans Marowski, uno de los más estrechos colaboradores de Kaiser.

“Nos encontrábamos en el patio, echábamos tallas. Hubo muy buena onda desde el comienzo”, recuerda Ortiz en conversación con The Clinic.

La decisión de traerlo a la campaña y su rol en el debate

Así, cuando a inicios de este año Kaiser consideró que necesitaba una mayor preparación para su propia incursión a La Moneda, decidió llamar a Ortiz.

Foto: The Clinic

Así, comenzó como su principal coach. Pero además, como además es publicista, lo asesoró en comunicación estratégica. De ese modo a inicios de agosto debutó como jefe de comunicaciones de Kaiser y una de sus principales funciones fue la preparación del debate de anoche.

Ortiz cuenta que se buscó que el desempeño de Kaiser fuera integral, por ello, junto a él, hubo un equipo de distintas personas que le hicieron simular un debate. Quien ejerció como el experto más político fue el diputado Cristián Labbé, su jefe de campaña.

“Buscamos que sea coherente emocionalmente, sin perder su esencia. No lo transformamos en alguien que no es, sino que trabajamos que se convirtiera en un buen contador de historias“, dice el actor del Gato Juanito.

En lo técnico, se le dieron consejos como que sus ante la televisión sus ojos siempre vayan desde el periodista hacia la cámara. O mirar siempre atento al candidato que le esté haciendo una pregunta, que sea respetuoso y use sus manos, además de anclarse al podio.

También se trabajó en instalar frases cortas. “Le pedimos que él respondiera como si estuviera escribiendo en Twitter, con 140 caracteres”, ejemplifica Ortiz.

Ortiz en el punto de prensa junto a Johannes Kaiser. Foto: The Clinic

Kaiser al final del día agradeció los consejos. Ortiz incluso posó en la conferencia de prensa final del candidato.