¿Misión cumplida o fallida?: Las evaluaciones internas de cada comando tras el desempeño de sus candidatos en el primer debate presidencial

La decepción de Jeannette Jara por ser la única que interpeló a José Antonio Kast por los bots, un deslucido desempeño del abanderado republicano y una Evelyn Matthei que fue "de menos a más" son parte de los análisis que se hacen al interior de los equipos de los candidatos luego del primer debate presidencial organizado por Chilevisión. Si bien cada equipo mencionaba a su propio abanderado como el de mejor desempeño, en sus integrantes se debatían errores y aciertos. Aquí los cálculos a los que llegó cada agrupación.

Por J. Palacios, E. Monrroy y R. Córdova

Más de dos horas de debate —con 60 minutos ininterrumpidos de interacciones— fue por lo que anoche pasaron los ocho candidatos presidenciales que aparecerán en la papeleta de primera vuelta el próximo 16 de noviembre.

Hasta los estudios de Chilevisión llegaron José Antonio Kast, Jeannette Jara, Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami, quienes se tomaron el horario prime de la estación televisiva, pasadas las 21:30 horas, para exponer sus ideas y reparos contra los otros candidatos, los que fueron preparando en los últimos días con la ayuda de sus grupos asesores.

Esas mismas personas son las que hoy sacan cuentas con el desempeño de sus abanderados y de si se alcanzaron los objetivos propuestos para la instancia.

Jeannette Jara junto a los alcaldes Felipe Muñoz, Camila Nieto y Karina Delfino, además del diputado Raúl Leiva.

La desilusión de Jara de ser la única que interpeló a Kast por los bots

No fueron pocos los minutos que pasaron en el debate para que Jara pusiera sobre la mesa el tema de los bots y trolls de redes sociales que esparcen “odio político”.

Esa idea, dicen al interior del equipo de la abanderada, estaba pensada con antelación, e iba en línea con el mensaje que la exministra del Trabajo transmitía en sus redes sociales, en las que cuestionaba directamente a Kast y lo instaba a que diera a conocer si los usuarios en redes sociales que imparten mensajes negativos son mandatados por su partido o por él.

Sin embargo, en el entorno de Jara lamentaron que fuera ella la única que increpase directamente a Kast y no se sumara la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Ello porque la exalcaldesa de Providencia también había sido aludida en el reportaje de Chilevisión que puso el tema sobre la mesa, y sobre el cual Matthei ayer sólo se limitó a decir que había que tener “buen tono” en la discusión presidencial. “Dimos la batalla solos”, reconocen.

Que solo Jara hiciera la ofensiva contra el republicano, dicen, expuso a la abanderada con un tono más “duro”, y que pudo haber afectado su carisma, atributo personal de la exministra que ven como un “gran valor”. En todo caso, consideraban necesario que la militante PC comenzara a adoptar una postura más seria.

Por otro lado, en el comando de Jara dieron cuenta que el debate fue “siete contra uno”, en el que valoraron que la candidata se pudo “defender bien”, pero que los emplazamientos continuos perjudicaron el mensaje que quería brindar sobre propuestas de su programa de gobierno y, además, de su gira nacional que culminará en los próximos días. Asimismo, les llamó la atención el rol de ME-O en el debate, que constantemente buscó interpelar a Jara a pesar de ser de sectores cercanos.

José Antonio Kast y, al fondo, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano.

Kast sin lucir y descolocado por el repentino embate de Jara

Tal como lo había adelantado, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, planificó un debate en donde su principal contendora resultó ser la abanderada del oficialismo. Así lo adelantó en sus redes sociales, donde incluso mostró que se encontraba leyendo el programa de Jeannette Jara antes de arribar a los estudios de Chilevisión.

En la colectividad destacan que se mostró firme y claro a la hora de interpelar a Jara y de exhibir sus propuestas para llevar a cabo un gobierno de emergencia. Sin embargo, en su entorno reconocen que no fue su mejor debate y que no pudo lucir como se esperaba.

Un análisis común en su equipo es que en los primeros minutos quedó “descolocado” con la fuerte arremetida de Jara en contra suyo.

“No te voy a permitir que me trates de mentirosa, porque tú eres el que ha levantado mentiras en este país y de manera cobarde (…). Realmente tienes que tener los pantalones bien puestos y ser más directo. La ciudadanía necesita saber si los trolls son tuyos”, le dijo Jara de entrada.

El cruce además llevó a un fuerte intercambio que implicó interrupciones de Jara, cuando le insistió en que se hiciera cargo de una “red de bots” que la han atacado a ella y a Evelyn Matthei. “Noto una cierta fijación”, dijo, lo que generó que Johannes Kaiser también interviniera fuera de su turno: “Claro, porque yo pasé piola”.

En el comando de Kast, de hecho, hubo quienes se ofuscaron con que en el debate finalmente se permitieran de entrada esas interrupciones, pese a que en el diseño original se manifestó que eso no estaría permitido.

Por otra parte, al interior de los republicanos algunos lamentaron que se perdió la oportunidad de instalar ideas fuerza ni relucir las propuestas que contiene su programa, el cual muchos destacan que se elaboró con mucha mayor responsabilidad que el de 2021. El texto, de hecho, lo llevó al estudio y que exhibió en una sola oportunidad frente a Marco Enríquez-Ominami.

Evelyn Matthei.

El de “menos a más” de Matthei y su contragolpe a Parisi

En Chile Vamos reconocen que su candidata, Evelyn Matthei, fue de menos a más en el debate de anoche.

Varios, de hecho, manifiestan que hubo inquietud en la primera hora al quedar “opacada” entre las intervenciones de Kast y Jara, aunque otros destacan que el plan era no entrar en polémicas y mostrarse como una candidata capaz de convocar a grandes mayorías sin entrar en una polarización.

Dirigentes del sector también reconocen que en esa primera hora se le pudo ver nerviosa, lo que quedó reflejado en que cada vez que intervino tomaba un lápiz para tratar de evitar que eso se hiciera evidente.

Por lo mismo es que muchos se quedan con la segunda etapa del debate, cuando, señalan, se “relajó”. Por lo mismo es que se destaca un momento del debate en el cual emplazó a Marco Enríquez-Ominami a responder con quiénes gobernaría si “está más solo que un dedo”.

Pero el momento que más se celebró fue su respuesta a una dura interpelación de Franco Parisi. En su comando destacaron que si bien el candidato impulsó una dura ofensiva —al asegurar que traicionó a Augusto Pinochet y al expresidente Sebastián Piñera—, Matthei pudo responder de buena forma e instalar varios de los mensajes que quería traspasar a la ciudadanía.

Ante esa interpelación, Matthei le retrucó a Parisi que él no hizo una pregunta, sino que solo se dedicó a insultarla. Luego le manifestó que si bien cometió errores y tuvo grandes diferencias con el expresidente, fueron capaces de recomponer relaciones y mantener una buena relación laboral.

“Nos quisimos enormemente, y lloré por su muerte y ahora su familia me acompaña. Porque ambos nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado. Lo lindo es que nos pudimos poner de acuerdo y volver a armar una relación. Eso es lo que quiero para los chilenos”, dijo, recordando incluso las diferencias sociales por la fecha del 11 de septiembre, algo que ella misma trató de instalar en sus primeras intervenciones.

Eso sí, en la coalición algunos creen que desaprovechó la pregunta que le hizo a José Antonio Kast, donde cuestionó su reajuste fiscal de 6 mil millones de dólares, se trató de algo más bien técnico.

Marco Enríquez-Ominami

Los mensajes y apodos de ME-O contra Jara

En el equipo del exlíder del Partido Progresista dicen estar “bastantes contentos” con el desempeño de Enríquez-Ominami.

El entorno del exdiputado esperaba con ansias el momento, puesto que reconocen en el cineasta sus atributos en espacios de televisión, donde se desenvuelve de “forma natural”. De hecho, destacaron que insistiera en llamar a Jara como “ministra”, y que siguiera insistiendo en aquello a pesar de que Kast lo quiso corregir en una oportunidad diciendo “exministra” a viva voz, corrección que fue desestimada por el abanderado presidencial por quinta vez. También describió a Jara como “amurrada”.

En ese sentido, consideraron que ME-O anoche obtuvo “nota máxima”, y que en el uno contra uno, donde pudo increpar directamente a Jara, fue su mejor momento: “Se mostró con experiencia, manejo, y tranquilidad. Ahí mostró su trayectoria y su preparación”.

Además, le dieron valor a que estuviera Kast y Jara presentes —sobre quienes aludió que se habían “escapado”—, y que sus diferencias constantes con Jara se explicaron en que no había tenido antes la oportunidad de topar con ella en un foro presidencial. Por lo mismo, estaba el interés en marcar las diferencias entre la que denominan la “candidatura de la continuidad” y la de ME-O.

Johannes Kaiser asistió junto a su esposa Ivette Avaria.

Libertarios destacan que Kaiser “no entró al barro” y que se diferenció de Parisi

El candidato Johannes Kaiser se mostró satisfecho anoche con su participación en el debate. En su equipo, liderado por el actor y publicista Fernando Ortiz —quien lo acompañó hasta los estudios de Chilevisión— celebraron su desempeño.

Allí aseguran que logró lucir “sólido y seguro”, pese a su inexperiencia en debates. En ese marco, señalan que consiguió instalar frases cortas y claras en materias urgentes, como la inmigración irregular. “Nosotros vamos a expulsar a toda persona que haya ingresado ilegalmente a este país, no vamos a regularizar a nadie”, dijo.

En su entorno sostienen que se logró evitar “entrar en el barro” de las discusiones, como creen que ocurrió con Kast y Jara. También dicen que con esta última fue Kaiser el que salió bien de una intervención en la que ella rechazó contestar una de sus preguntas. “Qué descortés”, le dijo él. “De nada”, respondió la militante PC.

También aseguran que marcó diferencias con Parisi, con quien varias encuestas lo muestran igualado.

Eso sí, en su entorno creen que fue un error cuando lució dubitativo cuando en el debate se preguntó si algún candidato poseía un arma en su casa. “¿Qué entiende por arma”, dijo.

Parisi en un punto de prensa con su hermana Zandra, candidata a diputada.

Los motivos de Parisi para apuntar contra Matthei

“Desempeño excelente”, es la frase que reiteran en el equipo del líder del Partido de la Gente (PDG) tras el debate.

Entre lo que más resaltan fue el momento en que Parisi sacó hojas de Sebastián Piñera y de Augusto Pinochet e increpó a Matthei, acusándola de “traicionar” a ambos. La escena quedó enmarcada por el llamado de atención que provino desde los panelistas dando a entender que lo que había hecho el candidato no estaba permitido por acuerdo de los comandos.

Pese a ello, señalan en su entorno que “se desenmascaró a Matthei en su cara”, a quien siguen de cerca en encuestas, a pesar de decir que no confían en ellas. Asimismo, rescataron que pudieron mostrar propuestas. “Fuimos los únicos que hablamos de reducción de sueldos en el sector público”, ejemplificaron, diciendo que estaban conformes con el desempeño alcanzado y enfatizando que el rol de “víctima” de Matthei la hacía “irrelevante”.

Sobre los puntos a mejorar, eso sí, dieron cuenta que en temas de salud y de pensiones les quedaron pendientes señalar un par de cosas. Lo mismo con seguridad. “No alcanzamos a hablar sobre las propuestas al sistema de procesión penal. Se nos acabó el tiempo”, reconocen internamente.

Y sobre el episodio que acaparó las miradas sobre el candidato por su encontrón con Matthei, se defienden: “Para nosotros era claro que podíamos usar apuntes personales. Otros candidatos mostraron sus programas de gobierno, como Kast. No vemos que eso sea un apunte personal”.

Harold Mayne-Nicholls

El plan de Mayne-Nicholls para usar los tiempos televisivos y mostrarse de centro

Al interior del comando del exdirigente de la ANFP recibieron como una buena noticia que el abanderado, de acuerdo a las métricas de Google, fuese el candidato más buscado durante las horas en que se emitió el debate en televisión.

Asimismo, consideraron sobre la instancia en particular que fue positiva para Mayne-Nicholls, en donde valoraron la estrategia de que no gastar su tiempo en hablar. El periodista era quien acumulaba más minutos entre los ocho candidatos, por lo que era usual que los panelistas lo instaran a hablar. Aquello, dicen sus cercanos, “le dio espacio para que se pudiese expresar y tomar algo más de pantalla”, cuestión que le permitió dar con un tono que lo dejó instalado, afirman, como el “moderado”.

“Ahora la gente sabe que Harold va en serio”, dicen al interior de su comando, donde valoraron que se instaló como el “candidato de centro, que trae mesura y cordura”. Un escenario que se imaginaron a partir del debate de anoche es que el “elector conoció a Harold, que hoy dijo ‘me tinca él’, y que en un mes más dirá que vota por Harold”.

Eduardo Artés

Eduardo Artés: “Se instaló bien lo que queríamos plantear”

Una de las escenas del debate que tuvo mayor viralización en redes sociales fue un intercambio entre Artés y Parisi. Luego de que el primero dijera que el segundo venía del “vientre de la bestia” por vivir en Estados Unidos, si no era pertinente denominarlo un “agente de la CIA”.

El candidato dijo a este medio que “en general se instaló bien lo que queríamos plantear” en el debate, “mis ideas tanto en política internacional, nacional y en las cosas concretas de las demandas populares”.

En todo caso, reconoció que “uno siempre es autocrítico y piensa que pudo haber tenido un mejor desempeño”. En todo caso, al interior de su equipo consideraron que la visibilidad otorgada por momentos que se compartieron en redes sociales fueron una forma de recibir apoyo y reconocimiento entre los electores que aún no definen su voto y que, de hecho, afirman que ni siquiera asisten a votar en elecciones.

“Quedamos mejor instalados”, resume Artés.