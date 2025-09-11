La ira del comando de Jara con ME-O, el nuevo fichaje de Kast y los camaradas de Artés: la trastienda que marcó el debate presidencial

Como un "golpe bajo" recibió el equipo de la abanderada oficialista los constantes ataques que recibió de Marco Enríquez Ominami, quien le pedía a Jara "sonreír". El exlíder del PRO no solo llamó la atención por eso si no que también por su puesta en escena al ingresar a los estudios de Chilevisión, con invitados del "Chile real". Kast, en tanto, llegó junto a una nueva incorporación para su comando, como es la artista Mara Sedini. El republicano recibió distintas solicitudes de selfies dentro del canal, entre ellas, de la esposa de Mayne-Nicholls.

Por Eduardo Monrroy y Rodrigo Córdova

Una bandera chilena y otra del Partido Nacional Libertario se podían observar al ingresar a los estudios de Chilevisión a eso de las 19:30 horas, cuando estaba programado que llegara el primer candidato presidencial a participar del debate organizado por la señal privada, Jeannette Jara. Se trataba de un grupo de cinco personas ubicadas afuera del canal y que iban a recibir al abanderado Johannes Kaiser.

Así, Jara fue la primera en enfrentar a la prensa que la esperaba en el lugar. “Los empresarios no me pautean”, insistió, al haber dejado de participar en foros y optara por iniciar una gira nacional.

Recién media hora después llegó el resto de los candidatos, que intentaba entrar entre intervalos de diez minutos. El último en ingresar fue Marco Enríquez-Ominami. Y lo hizo con una sorpresa comunicacional, como es habitual dada su experiencia en debates presidenciales.

Y es que el exdiputado prefirió invitar a un grupo que él mismo bautizó como “el Chile real”. ME-O fue recibido por la prensa mientras llevaba a una persona en silla de ruedas, Guillermo Bustos. A su lado lo acompañaban Roberto Sandoval, una persona con enanismo; Nelson Sepúlveda, un hombre no vidente; Yanira Espinoza, mujer migrante; y Consuelo Martínez, abogada. Una entrada cargada de simbolismo, dijeron en su entorno.

En todo caso, a ME-O también lo acompañaba su hija Manuela y su jefe de campaña, Ignacio Bustos.

El “golpe bajo” que acusó el comando Jara por los ataques de ME-O

Marco Enríquez-Ominami, en todo caso, no solo sorprendió por ese ingreso, sino que también por la estrategia que desplegó ya iniciado el debate, en el cual apuntó en distintas oportunidades contra la candidata oficialista, Jeannette Jara.

“Se ve amurrada”, le dijo en más de una oportunidad. La llamó “ministra”, por su anterior rol como encargada de la cartera del Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric. “Sonría”, le pidió también, luego de acusarla de “abandonar su responsabilidad democrática”.

A esa altura en el comando de Jara no lo podían creer. La candidata no solo debía responder a los ataques esperados del candidato republicano, José Antonio Kast, sino que también a otro abanderado que se identifica como parte del progresismo.

“Fue un golpe bajo”, señalaban miembros de su equipo, que consideraban que lo de ME-O fue “reiterativo” e “innecesario”, aunque de todos modos aseguran que estos ataques fueron infértiles.

La estrategia de ME-O contra Jara era comentario obligado entre miembros de los comandos de candidatos de la oposición. “Está haciendo la pega de nosotros”, bromeaba uno.

La nueva incorporación al comando de Kast y el impasse de su asesor clave para ingresar a Chilevisión

Una foto dentro de su vehículo repasando el programa de Jeannette Jara mostró en sus redes sociales José Antonio Kast, justo antes de ingresar a Chilevisión, dando otra señal de que la candidata oficialista recibiría sus principales dardos.

Kast llegó al canal en compañía de los principales dirigentes de su partido, el timonel, Arturo Squella y la secretaria general, Ruth Hurtado. Pero también lo hizo junto a Mara Sedini, artista y directora de asuntos públicos de la Fundación Para el Progreso que se incorporó a su comando para ser parte de las comunicaciones estratégicas.

El republicano, a su vez, lucía una chapita que llevaba en su chaqueta con la frase “Te Amo PGU”, lema que presentó hace unas semanas para despejar que en sus planes no está terminar con el beneficio.

Mientras las cámaras les tomaban fotos, por detrás de escena, intentaba ingresar Cristián Valenzuela, uno de los asesores más estrechos de José Antonio Kast. Sin embargo, miembros del canal le impedían el paso al no contar con una pulsera que acreditara que era parte de un comando.

Fue la periodista Carolina Araya, jefa de gabinete de Kast, quien se percató de la situación y se acercó rauda a resolver el problema.

El estilo “Lady Di” de Matthei

Vestida de negro y con un traje embolsado en sus manos ingresó al canal la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, acompañada de un grupo de alcaldes de distintas zonas del país, como también del empresario Juan Sutil.

Ya en el debate, la exalcaldesa lució una chaqueta blanca y un peinado que a varios en la coalición hizo recordar a Lady Di. “Por la pura pinta ya ganó Matthei”, bromeaban en la coalición, donde destacan que Matthei buscó mostrar un look “presidenciable”, junto a transmitir un mensaje optimista y convocante.

La candidata se mostró satisfecha con su desempeño en el debate, el que fue seguido por un alto número de dirigentes en la sede de su comando, en Las Condes, con una pantalla gigante. Entre ellas estaba la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón.

Harold Mayne-Nicholls, su esposa y la selfie con Kast

Con un estilo sobrio y sin estridencias, Harold Mayne-Nicholls llegó de la mano de su esposa, Eugenia Fernández. Lo acompañaban también, pero lejos de las cámaras, su jefe de campaña Ricardo Fábregas y su jefa de prensa Paula Jarpa.

Previo al debate, los candidatos compartieron un ambiente que el propio Mayne-Nicholls definió como “agradable”. En ese contexto, el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional se acercó a José Antonio Kast para un breve diálogo. La postal inesperada fue protagonizada por su esposa, quien no dudó en pedirle una selfie al candidato republicano.

Kaiser y su particular corbata

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johanes Kaiser, llegó ayer al canal acompañado de su esposa, Ivette Avaria, así como también por sus asesores y dirigentes de la colectividad.

El diputado también trató de marcar una diferencia al presentarse con una corbata amarilla que lucía un particular estampado, el cual contenía la declaración de independencia de Estados Unidos, según indicaron desde su propio comando.

Eduardo Artés y sus camaradas

Distinto fue el ingreso de Eduardo Artés. El profesor y candidato independiente llegó en solitario, sin asesores ni acompañantes visibles. Mantuvo la misma tónica en el punto de prensa posterior, al acercarse solo al micrófono.

No obstante, en el lounge destinado a los comandos se encontraban sus “camaradas” —como ellos mismos se definen, rechazando el término asesores—. Se trataba de Antonio Murcia, Boris Díaz, Tamara Sánchez, Luis Aravena y Fernando Lasalvia.