Simulaciones, preparación de preguntas y lectura de minutas: la disímil preparación de los ocho candidatos presidenciales para su primer debate

50 preguntas tiene preparada Franco Parisi para realizar a sus contendores este miércoles en el debate que se desarrollará en Chilevisión en horario prime. Johannes Kaiser se ha preparado con simulaciones y sparrings, mientras que Kast y Jara tienen un diseño que considera llevar lo que han recogido de sus giras a regiones. Otros le quitan relevancia al formato, como Eduardo Artés, mientras que en el equipo de ME-O aseguran que dada su experiencia no necesita de ningún coach.

Los candidatos presidenciales apuran sus pasos antes de subirse al escenario del primer debate televisado de la campaña. Entre selfies con aspirantes al Parlamento y reuniones para delinear programas, todos han reservado un espacio clave: la preparación para el cara a cara que, este miércoles a las 21:30, los enfrentará en Chilevisión.

La cita reunirá a Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nichols y Eduardo Artés. Desde los comandos advierten que este hito puede significar tanto un impulso importante de una candidatura como el inicio de un eventual declive.

Hoy, la carta oficialista llega con ventaja. La última Cadem le otorga un 28% en primera vuelta —dos puntos más que la semana pasada— y Criteria la instaló en el primer lugar con 29%, superando por estrecho margen a Kast, que ha perdido terreno.

Jara: traer la novedad de la gira

Jeannette Jara llega al primer debate presidencial con experiencia reciente pues no es la primera vez que se mide en ese formato: ya lo hizo en las primarias frente a Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jaime Mulet. Y nuevamente repite equipo, pues para su preparación cuenta con Darío Quiroga, asesor estratégico que ha acompañado sus principales definiciones de campaña.

En su comando aseguran que las reuniones de preparación comenzaron hoy y que la jornada de mañana estará enfocada casi por completo en pulir respuestas, anticipar flancos y diseñar preguntas para sus rivales.

La estrategia ya está trazada: instalar en el debate la “novedad de la gira” nacional que Jara realizó durante las últimas tres semanas. “El alto costo de la vida y las pensiones fueron las principales preocupaciones ciudadanas, y esos temas estarán en el centro de sus propuestas”, sostuvo la vocera Alejandra Sepúlveda.

Pero la candidata oficialista también prepara una ofensiva directa contra José Antonio Kast. “Será la oportunidad para que explique por qué quiere retroceder en el acuerdo que mejoró las pensiones, lo que significaría que los jubilados pierdan cerca de 80 mil pesos al mes”, adelantó el diputado Tomás Hirsch. El parlamentario agregó que el republicano también deberá responder por “el uso de bots y trolls para desinformar en redes”.

Kast: foco en la candidata oficialista

En el entorno del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, destacan que el debate de este miércoles puede ser gravitante en la carrera presidencial. Aquella visión se sustenta en que el exdiputado vio cómo su nombre se encumbró en los sondeos de 2021 camino a primera vuelta, al tiempo que reconocen que uno frente a Gabriel Boric por el balotaje de esa elección le resultó desfavorable.

En ese marco, en el equipo de Kast señalan que el debate puede servir para consolidar su primer lugar en los sondeos. Para ello se tiene un diseño que considera la lectura de minutas, una preparación para enfrentar posibles preguntas —ahí han tenido un rol fundamental sus asesores Cristián Valenzuela, María Paz Fadel y Carolina Araya— y llevar al debate lo que ha recogido de sus visitas a terreno y la conversación con la ciudadanía.

Las mismas fuentes señalan que Kast privilegiará el marcar distancia con la candidata Jeannette Jara, con quien se disputa el primer lugar en los sondeos. De hecho, esta mañana adelantó que buscará que la exministra le pida disculpas luego de que asegurara que Kast mentía al emplazarla por su propuesta para nacionalizar el cobre, el cual sí estaba incluido en su programa de gobierno de primarias.

Matthei: mostrar que “sabe y puede”

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se ha concentrado por estos días en prepararse para el debate de este miércoles. En la coalición sostienen que este evento puede resultar clave para consolidar su alza en las encuestas, de manera de poder conseguir un ticket para el balotaje.

La exalcaldesa cuenta con experiencia en este tipo de formatos, luego de su fallida campaña presidencial de 2013. Para esta ocasión se ha preparado con su histórico periodista Cristián Torres y ha ofrecido asesoramiento de nombres como Matías de la Fuente, miembro de Amarillos y exjefe de gabinete del expresidente Ricardo Lagos, quien estuvo presente el lunes en el relanzamiento de la campaña de Matthei dialogando con distintas figuras de la coalición.

En el comando de Matthei señalan que tratará de destacar que ella “sabe y puede” hacer los cambios que el país necesita. Para ello destacará que es alguien capaz de convocar a mayorías y conformar equipos con experiencia.

A partir de ahí se espera que marque diferencias con otros candidatos. En el formato del debate está contemplado que realice una pregunta a José Antonio Kast.

ME-O: “No necesita un coach“

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, por su parte, ha estado preparando el cara a cara durante las últimas semanas. Su jefe de campaña, Ignacio Bustos, comentó a The Clinic que su candidato “estado trabajando las última semanas con equipos economía, seguridad, relaciones internacionales, derechos sociales”. Materias que, advierte, “se verán en su programa”.

Barra, además, destaca que su abanderado “tiene un manejo de los temas que ha estado reforzando con los datos” y que “Marco no necesita un coach“, pues el interés del candidato está en los temas que ha trabajado las últimas semanas. Además, cabe recordar que este será su quinta candidatura por La Moneda.

Si bien el jefe de campaña reconoce que “por supuesto que estamos estudiando a los otros candidatos”, descarta que sea con “un afán destructivo, pues creemos que el país necesita otra cosa”. Con todo, Barra confirma que “Marco está 100% concentrado en la preparación de este debate”.

Kaiser: exhibir preparación y trabajo con sparrings

Un trabajo con sparring que simulan ser los moderadores del debate ha llevado a cabo durante estos días el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. En su equipo señalan que se han estudiado contenidos variados y que se ha puesto énfasis en evitar enganchar en “polémicas pequeñas”.

En su equipo indican que buscará mostrar un buen manejo en materias de seguridad y economía, de manera de evocar que es una figura preparada para llegar a La Moneda.

Para el debate se ha preparado con los periodistas Israel Vilches, Jorge Marchant y Taryn Coopman, además del actor Fernando Ortiz, conocido por el primer interpretador del Gato Juanito en Cachureos y que desde hace meses lleva asesorando a Kaiser en el ámbito presidencial.

Según el formato del debate, Kaiser podrá hacer preguntas a Matthei y ME-O, lo cual es considerado un buen sorteo debido a que el exlíder del PRO ha sido uno de los más críticos con su candidatura.

Parisi: preparan más de 50 preguntas para el resto de los candidatos

El candidato presidencial del Partido De la Gente, Franco Parisi, ha mostrado un alza en las encuestas durante las últimas semanas, y tras ser consultado por The Clinic, indicó que sus expectativas están en mostrar las medidas concretas de su propuesta y cómo estas se financian. “También demostrar la debilidad del programa que tiene Kast, la inconsistencia conceptual, económica y política de Jara y, por supuesto cómo está cambiando la postura la señora Matthei”.

Desde el comando afirman que su preparación se ha hecho con su equipo de asesores más cercanos y Parisi comentó que están preparando “más de 50 preguntas para los otros candidatos”, pero también ha visualizado más de 80 preguntas posibles que sus adversarios podrían emplear.

Si bien Parisi participó de la campaña presidencial del 2021, esta será la primera vez en que enfrente un debate, desde su campaña de 2013. El mensaje que quiere instalar el candidato del PDG, es que “Chile no es ni facho ni comunacho y que los extremos son malos para el futuro de Chile, donde el PDG en el parlamento y con Parisi Presidente, es la mejor opción para un Chile próspero.

Harold Mayne-Nicholls debutará en debates

“Me estoy preparando profesionalmente”, dice el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls al ser consultado por los días previos para su debate.

El ex dirigente de la ANFP y actual candidato presidencial participará de su primer debate al no tener experiencia previa en campañas políticas. Por lo mismo es que en su entorno sostienen que diariamente ha tratado de preparar su desplante frente a las cámaras, de manera de expresar las ideas que tiene su campaña.

Varios destacan que será la primera vez que se pueda mostrar como candidato luego de que tuviera que recolectar las 35 mil firmas necesarias para inscribirse como abanderado presidencial.

Eduardo Artés resta importancia al debate

El docente y candidato presidencial Eduardo Artés, por su parte, afirma que durante las últimas semanas él y su equipo han tenido una agenda bastante apretada y que si bien se presentarán y esperan tener un buen desempeño, no tienen todas sus energías puestas en el debate.

Con todo, Artés reconoce que “nos estamos preparando para el debate, pero como una actividad más de las que estamos haciendo”. En definitiva, el abanderado presidencial se mantiene revisando los programas de sus contendores, “estamos revisando los puntos de vista de otros candidatos en mayor profundidad, pero sin quitarle tiempo ni empeño al trabajo con los comandos, con los dirigentes sindicales o estudiantiles”.

Artés sostiene que “si bien el debate es importante, no es lo más relevante dentro de la campaña”.