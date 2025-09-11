Presidente de Bolivia acusa “xenofobia” y anuncia acciones contra diputada Cordero: afirmó que bolivianos tienen “disminución del oxígeno cerebral”

El presidente boliviano Luis Arce rechazó los dichos de la diputada María Luisa Cordero, a quien acusó de expresarse en términos racistas y xenófobos contra su pueblo. Además, anunció que se iniciarán acciones diplomáticas por la polémica.

Compartir

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció acciones diplomáticas tras los dichos de la diputada María Luisa Cordero. La médico psiquiatra aseguró que los bolivianos tienen “poco oxígeno cerebral” al vivir en altura.

Arce utilizó su cuenta de X para afirmar que “rechazamos enérgicamente las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien se refirió en términos racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano“.

“Su inaceptable intervención es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica de la que forma parte la congresista. Nuestros países sostienen una relación bilateral sobre la base del respeto y cooperación en el marco de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, que no debe afectarse por este inadmisible e infundado pronunciamiento”, acusó el Mandatario.

Junto con eso, informó que “desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia realizaremos las acciones correspondientes a través de los canales diplomáticos establecidos“.

Por su parte, el canciller chileno, Alberto Van Klaveren, declaró a través de X que “rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del Gobierno de Chile. El racismo y la xenofobia son inaceptables”.

Rechazamos enérgicamente las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien se refirió en términos racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano.



Su inaceptable intervención es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica… September 11, 2025

Los dichos de la diputada María Luisa Cordero

Las declaraciones de la diputada María Luisa Cordero tuvieron lugar en una sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados. En esa oportunidad se debatía sobre la propuesta del candidato presidencial de Bolivia, Rodrigo Paz, con respecto a legalizar los autos robados que llegan a su país.

“Sin ánimo de ser denostadora, estoy haciendo una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos. Los bolivianos nacieron en el altiplano, por lo tanto tienen disminución del oxígeno cerebral“, acusó la parlamentaria.

Cordero aseveró que los bolivianos “son portadores crónicos, desde el nacimiento, de una encefalopatía hipóxica, que fue escrita y descubierta por un grupo de norteamericanos que andaba de vacaciones en Bolivia y se dieron cuenta de la bradipsiquia. Ese es el nombre elegante para decir la tontorrones de los vecinos y esto es crónico, no tiene remedio“.