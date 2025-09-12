Dirección del Trabajo rechaza solicitud de la Sofofa y la CPC y confirma que reducción de la jornada laboral por Ley 40 horas debe hacerse de forma gradual

La Dirección del Trabajo confirmó que la reducción de la jornada laboral debe aplicarse de manera gradual y proporcional, rechazando las solicitudes de reconsideración presentadas por importantes gremios empresariales que cuestionaban la interpretación de la ley y la seguridad jurídica del proceso.

La Dirección del Trabajo confirmó que la reducción de la jornada laboral debe aplicarse de manera gradual y proporcional, tras las solicitudes de reconsideración presentadas por la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de Chile, la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Los gremios, que representan los intereses de numerosas empresas a lo largo del país, sostuvieron que la Dirección del Trabajo se habría alejado de lo que dice textualmente la ley, vulnerando así los principios de legalidad y juridicidad.

Además, argumentaron que, si no hay acuerdo entre empleadores y trabajadores, la reducción de la jornada debería repartirse de forma proporcional entre los días de la semana laboral. Por último, los gremios sostuvieron que la Dirección del Trabajo se extralimitó en sus atribuciones, lo que afectaba la seguridad jurídica y la confianza legítima.

Por su parte, desde la Dirección del Trabajo recordó que, en caso de no existir acuerdo con los trabajadores o las organizaciones sindicales, la reducción de la jornada laboral debe aplicarse de forma proporcional y gradual en los días de trabajo.

De esta forma, la primera rebaja de jornada de una hora o 50 minutos diarios se dividirá en partes iguales entre los días de la semana. Mientras que, cuando la rebaja alcance dos horas semanales, se restarán 20 o 24 minutos por día. Este mismo procedimiento volverá a aplicarse en 2028.

A partir de lo anterior, la Dirección del Trabajo rechazó las solicitudes de reconsideración presentadas por los gremios.