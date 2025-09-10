Qué contiene la indicación que aprobó el Senado para reponer multa en el voto obligatorio en chilenos y lo que resta de tramitación

La Cámara Alta definió reponer la multa al voto obligatorio, la cual oscilará entre los 0,5 a 1,5 UTM para los ciudadanos —chilenos y nacionalizados— que no asistan a su local de votación en los próximos comicios de fin de año. Así, la legislación pasará nuevamente a la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo.

Compartir

Ocho días después de la comentada sesión de Sala de la Cámara de Diputados que definió no votar a favor de incluir multas al voto obligatorio, durante esta jornada la corporación del Senado repuso la indicación con una sanción desde los $34 mil hasta los $102 mil (0,5 a 1,5 UTM) para quienes no asistan a su local de votación en los próximos comicios de fin de año, en donde se definirá la Presidencia de la República, además de la composición del Congreso.

La propuesta fue aprobada con 38 votos. Sólo un hubo un voto en contra, del senador Pedro Araya (PPD). No hubo abstenciones.

Fue el Gobierno el que repuso la indicación —del proyecto original de la diputada Joanna Pérez (Demócratas)—, luego de que el oficialismo definiera, la semana pasada, no aprobar la misma por la indefinición sobre un acuerdo sobre el tema, lo que provocó un enredo en el Ejecutivo que dejó expuesto a su ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), y a la ministra Secretaria General de Presidencia (Segpres), Macarena Lobos.

Y es que el Ejecutivo ha sido promotor de hacer ajustes al sistema electoral. De hecho el propio Elizalde transparentó hace unas semanas la intención de La Moneda de iniciar la discusión sobre el voto extranjero, sobre quienes, dijo, hay pocas condiciones para que participen en elecciones nacionales, tales como la residencia en el país por cinco años sin la necesidad de adquirir la nacionalidad chilena.

Como sea, con la aprobación del Senado de la indicación, el proyecto volverá a la Cámara de Diputados para ser discutido en su tercer trámite constitucional.

Ayer la ministra Lobos señaló que se había estado en múltiples conversaciones, “tanto con parlamentarios oficialistas como de oposición”, y auguró que continuaría en ese trabajo “para efectos de poder garantizar la viabilidad” del proyecto.

La moción establece solo sanciones a los ciudadanos, o sea, a los chilenos —y nacionalizados— que no voten en las próximas elecciones.

En todo caso, el proyecto de voto obligatorio señala que la sanción constatada no se aplicará a quienes el día de la elección se encuentren enfermos, ausentes en el país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación por impedimentos debidamente acreditados ante el juez de policía local competente.

En todo caso, la senadora Luz Ebensperger (UDI) notificó que “se discutió que en un proyecto futuro y con discusión más a fondo debiera cambiarse el procedimiento de notificaciones y sacar, probablemente, la instancia de juzgados de policía local, para no recargarlos de trabajo”.