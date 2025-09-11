Corte Suprema ordena a dueño abrir acceso a playa de Navidad: el paso estaba cortado por cadenas y zanjas

La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua que ordena a un particular abrir el acceso a la Playa de la Desembocadura en Navidad, tras un recurso presentado por la Municipalidad y el Sindicato de Pescadores Artesanales, que denunciaron cierres ilegales con cadenas y zanjas que afectaban actividades pesqueras y turísticas.

Compartir

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que acogió un recurso de protección interpuesto por la Municipalidad de Navidad en favor del Sindicato de Pescadores Artesanales Unión La Boca, en contra de un hombre que bloqueaba el acceso a la Playa de la Desembocadura de la Boca.

El municipio denunció que el hombre instaló cadenas y abrió zanjas para impedir el paso a la playa, ya que manifestó “ser el dueño del predio en el que se ejecutó el cierre, cobrando por el paso y estacionamiento de manera irregular”, dice el fallo. La municipalidad afirmó que esto afectó al trabajo de los pescadores y el uso turístico del sector.

Además, el recurrente sostuvo que el terreno donde se realizó el cierre no era de propiedad del hombre, sino que correspondía a una comunidad integrada por la Sucesión Campos Cabello. Dicha entidad pidió apoyo al alcalde para retirar el cierre, ya que “habría sido realizado por personas desconocidas”. Como el lugar correspondía al acceso a la playa y podía generar problemas entre vecinos, el Municipio acogió la solicitud.

Por su parte, el recurrido afirmó que el acceso público a la Desembocadura del Río Rapel se encontraba en otra zona y que los terrenos donde se hicieron los cierres eran de dueños particulares. Además, el hombre sostuvo que la Municipalidad no tenía facultades para presentar el recurso.

Un bien nacional de uso público: el dictamen de la Corte de Apelaciones

La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió el recurso de protección porque el hombre cerró el acceso a la playa mediante cadenas y zanjas, lo que es ilegal porque los dueños de los terrenos vecinos deben facilitar gratuitamente el acceso cuando no hay otra vía pública.

El Tribunal agregó que, si bien el ingreso histórico a la playa se encontraba en otro sector de la península, eso no libera al dueño de garantizar la entrada por su terreno, ya que las playas son bienes nacionales de uso público. Además, la Corte de Apelaciones concluyó que el actuar del recurrido vulnera el derecho de acceso a las playas, ya que impidió arbitrariamente el paso a un lugar que no cuenta con un acceso oficialmente regulado.

Por lo anterior, la Corte de Apelaciones de Rancagua ordenó que el recurrido “deberá abstenerse de realizar todo acto que implique impedir o dificultar el acceso a la playa de la Desembocadura de la Boca con fines turísticos y de pesca”.

Apelaron el fallo ante la Corte Suprema, pero el máximo Tribunal lo confirmó.