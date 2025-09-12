El Barcelona jugará a lo Municipal de La Pintana: El equipo de Lamine Yamal hará local en LaLiga en un estadio para 6000 personas 

Este domingo, a las 16 horas, el conjunto catalán enfrentará al Valencia en el Estadio Johan Cruyff, debido a que no lograron obtener el permiso del ayuntamiento para poder jugar en el renovado Camp Nou.

Compartir

La renovación del Spotify Camp Nou está siendo una verdadera pesadilla para el Barcelona. El equipo catalán le solicitó a LaLiga poder jugar las tres primeras fechas de visitante, con el objetivo de llegar a la cuarta jornada con los permisos aprobados y jugar, con aforo reducido, en el reconstruido estadio.

Sin embargo, la aprobación nunca llegó. La primera opción era jugar en Montjuïc, en el Estadio Olímpic Lluis Companys, recinto que han hecho de local desde que el Camp Nou está en arreglos. Pero, este fin de semana recibirá el recital de Post Malone, imposibilitando la posibilidad de jugar ahí.

El Barcelona jugará en un estadio con la misma capacidad que el Estadio Municipal de La Pintana

Por eso, tendrán que jugar en el Estadio Johan Cruyff, lugar que suele hacer local el Barcelona B y el Barcelona Femenino. Este recinto tiene capacidad para 6000 personas, los mismos que el Estadio Municipal de la Pintana.

De hecho, según los estándares de LaLiga, esta instalación no está apta para recibir partidos del torneo español ya que tiene un aforo menor a 8000 espectadores y no cuenta con tecnología VAR.

No obstante, el Barça se acogió al Artículo XIII del reglamento del organismo español, en donde pueden hacer excepciones por motivos arquitectónicos. Además, van a instalar la tecnología necesaria para que el VAR pueda operar sin problemas el día domingo.

El presidente del club culé, Joan Laporta, se refirió a este tema y fue bastante cauto sobre el regreso al Camp Nou. “Volveremos al Spotify Camp Nou lo antes posible, queda poco, pero no puedo precisar el momento”.

Esta situación tiene bastante molesto a los socios del Barcelona ya que solo un pequeño porcentaje de ellos tendrá la posibilidad de acceder por entradas para el duelo contra el Valencia.

Esto debido a que, al jugar en un recinto tan pequeño, solamente los socios que fueron a todos los partidos en Montjuïc, podrán participar en un sorteo por entradas. Es decir, 16.151 socios entrarán en la tómbola, en donde solo 6.000 tendrán acceso a la compra de tickets.

Los socios no son el único dolor de cabeza para los culés. El golpe financiero más duro podría venir por parte de su principal sponsor, Spotify, marca que tiene los naming rights del estadio.

La empresa sueca se comprometió a pagar 20 millones de euros anuales una vez que la cancha tenga terminadas el 90% de las obras. Pero, si en 2028 no se llega a ese objetivo, tienen la opción de rescindir el contrato unilateralmente. Por eso, el Barcelona espera tener el visto bueno pronto del ayuntamiento para jugar, en primera instancia, con 27.000 personas.

Uno de los estadios más pequeños de LaLiga

En el 2020, el Real Madrid jugó en el Estadio Alfredo Di Stefano que tiene capacidad para 5.797 personas. Pero era época de COVID, por lo que no había público. El Eibar, en la temporada 20/21 jugó en un recinto que era para un poco más de 6.000 personas, pero luego lo aumentó a 8.000.

En Chile, hay varios estadios con la misma capacidad que el Johan Cruyff que podrían recibir este encuentro. El Municipal de la Pintana, el Estadio Jorge Silva Valenzuela, el Estadio el Morro y el Municipal Lucio Fariña, son algunos de los recintos que no llegan a los 8000 de aforo.