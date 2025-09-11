¿Por qué el WRC Rally Chile Biobío recibirá la pelea más cerrada de los últimos 20 años?

Este jueves 11 de septiembre se dio inicio a la undécima jornada del Campeonato Mundial de Rally, que se disputa en la región del Biobío. A falta de tres fechas para el final, solo nueve puntos separan al líder, Elfyn Evans, del tercer clasificado, Sébastien Ogier. La carrera promete ser una montaña rusa de emociones.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

En la región del Biobío empiezan a sonar los motores. A falta de tres carreras para el final del Mundial, solo nueve puntos separan al puntero, Elfyn Evans, con el tercer clasificado, Sébastien Ogier. Entre ellos está Kalle Rovanperä, el piloto más joven del podio

Esta fecha será una de las más reñidas de los últimos tiempos. Desde 2003, cuando Petter Solberg consiguió su único título mundial, no se llegaba con una diferencia tan estrecha entre los líderes.

La jornada comenzó este jueves con la prueba de automóviles y termina el domingo con el Power Stage. Se espera una batalla apretada por las condiciones que entrega el Biobío, terreno que favorece a los tres primeros de la tabla.

Por ejemplo, Evans encuentra similitudes entre el suelo chileno y el de Gales, su país natal: caminos húmedos, rápidos, con barro y grip cambiante. En la previa, señaló: “Si está seco, podríamos enfrentarnos al desafío habitual el viernes, pero si llueve, no es tan diferente a un lugar como Gales en cuanto a lo embarrado y resbaladizo que puede estar, y entonces no es tan malo ser el primero”.

El segundo lugar es para el finlandés Kalle Rovanperä, de 24 años. El orden de salida del viernes corresponde a la clasificación general, por lo que partirá detrás de Evans, algo que puede beneficiarlo. En suelos húmedos, el primero “barre” la pista removiendo la tierra y el barro, lo que permite mayor tracción al que viene detrás.

Ogier también cuenta con ventajas: se beneficia del mismo orden de salida y, además, ya ganó en Chile en 2019, experiencia que puede marcar la diferencia.

¿Cómo es el sistema de puntaje?

El reglamento cambió este año. El mejor del sábado asegura 18 puntos (siempre que complete la carrera el domingo), con siete adicionales según la clasificación del último día.

El Power Stage, que es un tramo de 8.78 km, entrega cinco puntos extras a los más veloces.

Resumen:

Clasificación general (sábado): 1º 18 pts, 2º 15, 3º 13, 4º 10, 5º 8, 6º 6, 7º 4, 8º 3, 9º 2, 10º 1.



1º 18 pts, 2º 15, 3º 13, 4º 10, 5º 8, 6º 6, 7º 4, 8º 3, 9º 2, 10º 1. Super Sunday (domingo): 1º 7 pts, 2º 6, 3º 5, 4º 4, 5º 3, 6º 2, 7º 1.



1º 7 pts, 2º 6, 3º 5, 4º 4, 5º 3, 6º 2, 7º 1. Power Stage: 1º 5 pts, 2º 4, 3º 3, 4º 2, 5º 1.



Por eso, en una lucha tan ajustada, Evans puede imponerse el sábado, pero si falla el domingo, arriesga su liderato.

¿Qué diferencia al Rally Chile Biobío de las próximas carreras?

Esta undécima fecha es clave porque las próximas se disputan en asfalto, superficies más técnicas y previsibles donde el orden de salida no influye casi nada. Es la última oportunidad para que Rovanperä y Ogier aprovechen esa condición.

Las siguientes jornadas serán en Europa Central (Alemania, Austria, Chequia), Japón y Monza (Italia).