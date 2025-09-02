“No viene a sustituir a nadie, es un complemento”: El panorama de Alexis Sánchez en su llegada al Sevilla de Matías Almeyda 

El Niño Maravilla firmó por una temporada con el conjunto andaluz. El delantero nacional vuelve a la liga española tras 11 años y ahora tendrá que competir contra las máximas figuras del conjunto sevillano.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Compartir

En el último día del mercado de pases europeo, Alexis Sánchez encontró nuevo club. El Sevilla de España, contrató al delantero nacional por una temporada. El futbolista de 36 años llega en el papel como el reemplazo de Dodi Lukébakio, que se marchó al Benfica por 25 millones de euros.

Según medios de Sevilla, fue el propio técnico del conjunto Nervión, Matías Almeyda, quien pidió expresamente la llegada del histórico jugador chileno. En esa misma línea, Antonio Cordón, director deportivo del equipo sevillano, valoró la llegada de Sánchez al plantel.

“No viene para sustituir a nadie, es un complemento. Nos puede dar mucho con su experiencia, puede enseñar a muchos jugadores jóvenes que necesitan aportación de jugadores experimentados con personalidad, que han sido todo en el fútbol mundial”, comenzó diciendo.

Cordón fue bastante optimista con los minutos de Sánchez, en donde aseguró que viene para “dar bastantes minutos y partidos en los que pueda participar y nos aporte lo que queremos”.

¿Quién competirá contra Alexis Sánchez por la titularidad?

Sánchez en su última temporada con el Udinese, en los 14 partidos que disputó, solo jugó en dos posiciones: como delantero centro y mediapunta. Específicamente, 10 veces lo hizo jugando detrás del delantero y solamente en cuatro ocasiones fue la referencia de ataque.

Dicho esto, el Niño Maravilla tendrá una dura competencia. Matías Almeyda en esta temporada solo ha utilizado un esquema, el 4-2-3-1.

Sánchez, en la pasada temporada, solía utilizar la posición que ocupa actualmente Rubén Vargas, una de las figuras del conjunto sevillano. El mediapunta suizo, estuvo muy cerca de partir al Villarreal por 15 millones de euros, según señalan medios españoles, sin embargo fue el propio Matías Almeyda quien blindó la salida del futbolista de 27 años.

Previo al último día de mercado de fichajes, Almeyda tuvo palabras para Vargas. “No pienso perderlo, por ahora es jugador nuestro. Es obvio que lo van a querer, porque es un gran jugador”.

En el último encuentro, el suizo se matriculó con dos asistencias y fue una de las figuras del partido contra el Girona. Dado la importancia que tiene para el estratega argentino, es difícil que Sánchez le pueda quitar el puesto.

Sin embargo, esta no es la única posición en la que se puede desenvolver Sánchez. El delantero nacional también lo sabe hacer como delantero centro, en donde tendría una doble competencia: Isaac Romero y Akor Adams.

El primero, es un delantero de 25 años, canterano del Sevilla. Ha jugado 51 partidos con el conjunto Nervión, anotando 12 goles y aportando seis asistencias. En el último duelo ante el Girona fue titular y marcó un gol, sin embargo el español no es el predilecto por Almeyda para ser titular.

El llamado a ser titular es el nigeriano Adams. El atacante, de también 25 años, llegó en enero de este año al Sevilla, para competir un puesto junto a Romero. Sin embargo, las lesiones le han imposibilitado tener regularidad.

De hecho, desde su llegada solo ha disputado seis partidos. Fue titular en las dos primeras fechas, sin embargo, acaba de sufrir una lesión en el aductor largo del muslo izquierdo, y por eso en su lugar entró Romero.

Dicho esto, teniendo en cuenta la profundidad del plantel, Sánchez apunta a ser el revulsivo de Vargas o el reemplazante de Adams o Romero, cuando uno de los dos sea baja. En este primer día como futbolista sevillano, el chileno no entrenó por un tema burocrático.

Se espera que Alexis Sánchez se sume durante esta semana a los entrenamientos, para que se ponga en forma de cara al duelo contra el Elche que se disputará el próximo 12 de septiembre.