El edificio fantasma de El Golf: vecinos que se niegan a abandonar el recinto acusan hostigamiento de Vida Security para forzarlos a vender sus departamentos

En el corazón de El Golf, un edificio se ha convertido en un foco de atención. Su estado de abandono responde a una disputa entre sus pocos residentes y la empresa Vida Security, que busca comprar la totalidad del inmueble para ampliar su complejo. "La empresa está en una actitud de desgastarnos", comenta una vecina. Con una administración denunciada por inoperante, los residentes se sienten con las manos atadas ante las presiones de la empresa por adquirir la totalidad del inmueble.

Por la vereda sur de Avenida Apoquindo, a la altura de la salida del metro El Golf, un edificio residencial llama la atención de los transeúntes. Rodeado de edificios corporativos y algunos de vivienda, sin que el resto lo sepa, esta construcción se ha transformado en un foco de resistencia ante una gran empresa nacional que busca desplazar a sus últimos propietarios.

El edificio ubicado en Apoquindo 3161 hace años está en una disputa con Vida Security, que lleva un largo proceso para adquirir el inmueble en su totalidad, demolerlo, y proceder a construir la tercera torre del grupo Security, que recientemente se fusionó con Bice. El proyecto solo puede ejecutarse adquiriendo el 100% del edificio, y hoy tienen poco más del 80%.

De los 16 departamentos más los locales comerciales que lo rodean, hay cinco habitados. De estos, son tres propietarios que mantienen la resistencia a vender, pero pagando un alto costo. La ausencia de residentes se nota a la distancia. Por fuera, la construcción presenta claras muestras de abandono, con desprendimiento de pintura, oxidación en la zona de las canaletas, áreas verdes con poca mantención, y los locales comerciales que estaban ahí hoy tienen sus vidrios quebrados, algunas puertas rotas, y son una invitación a personas en situación de calle y a delinquir.

Así, el edificio ubicado a pasos del metro El Golf se encuentra en un deterioro, del cual nadie se hace cargo. Teniendo la propiedad de la mayoría del inmueble, Security tiene derecho a elegir la composición del consejo y de la administración. Esto ha permitido, a visión de los vecinos, que puedan hacer vista gorda a los problemas de seguridad y limpieza de la construcción. La misma administración es apuntada por vecinos como la principal responsable del deterioro. Por lo mismo, para ellos está claro: esto es una campaña de hostigamiento para convencer a los propietarios de vender.

“La empresa lamentablemente está en una actitud muy de desgastarnos. Yo nombro la campaña hostigamiento porque he aprendido que es una estrategia bastante común en este tipo de situaciones donde hay proyectos inmobiliarios y se está tratando de comprar propiedades más viejas”, comenta Francisca Lizana, copropietaria de un departamento, el cual heredó de su padre, quien residió ahí hasta el día de su muerte en 2023.

El edificio de El Golf tiene un pequeño socavó en la entrada por poca mantención, que mantiene uno de sus ingresos cerrados.

Otro vecino, que llegó hace menos tiempo, coincide con el diagnóstico. Si bien dice que no lo ve tanto como hostigamiento, si ve abandono. Y agrega que “empatizo con mis vecinos, porque ellos han vivido acá treinta años o más y quedaron atrapados prácticamente”.

“La galería comercial parece de ocupa. Mucha gente va ahí a consumir“

De acuerdo con uno de los propietarios, que en su mayoría eligen declarar en anonimato por miedo a represalias del grupo empresarial, desde el 2011 que hay interés de Security de adquirir el edificio. Esto, porque la empresa tiene una torre al costado izquierdo del inmueble, y en la vereda de al frente. Con esta compra, lograrían construir su tercera torre.

El abandono del edificio de El Golf llama la atención de todo tipo de público. Cuentan residentes que a diario se les acercan personas a preguntar qué pasa con el edificio, y ver si hay departamentos disponibles. Y esto también genera que sea un imán de incivilidades.

“Esto se ha transformado en un foco de delincuencia” acusa un testigo. El edificio está casi al frente de la municipalidad de Las Condes, y en su zona de ingreso se instalan personas a consumir alcohol y drogas. En días de lluvias ha llegado gente a realizar fogatas bajo el techo, y hasta delincuentes lo ha usado como zona de escondite.

Locales comerciales con puertas abiertas.

Francisca Lizana no vive en Chile, pero como copropietaria se ha visto afectada. Está al tanto del deterioro progresivo del edificio. “Si caminas por afuera, todo lo que es toda la galería comercial, que ahora está vacía, abandonada, parece como de ocupa. (…) Mucha gente va ahí a consumir cosas, se juntan. Han habido ocupas que han ingresado a los locales comerciales que no están bien resguardados. Hay personas de la calle que hacen sus necesidades del baño, ahí mismo al lado de la puerta”, cuenta.

Y esto, advierten, es solo uno de los síntomas del constante hostigamiento. En cuanto al funcionamiento del edificio sufren numerosas situaciones que afectan en la calidad de vida. Una de las cosas que más preocupa, es que la mayoría son residentes mayores, que llevan más de 20 o 30 años viviendo ahí.

“Les da lo mismo que el edificio esté cayéndose, porque de verdad se está cayendo. Hay problemas con las bombas de agua, con el ascensor. Con la última lluvia se armó una gotera desde el piso 9 al -1. Por la mitad de la escalera tenemos tapas de alcantarillado que van hacia la avenida que llevan más de ocho meses sin reparación. Se ha informado el administrador y se hace el loco”, denuncia un vecino.

El interior de un departamento habitado con una gran gotera, que no ha sido arreglada por negativa de la administraicón. Filtraciones en subterráneos.

El mismo, advierte que “los vecinos lo ven como hostigamiento, porque claramente se ve un abandono y hacen la vista gorda. Por ejemplo, al despilfarro que hay en la administración”.

El constante hostigamiento de Security que denuncian los residentes del edificio de El Golf

Un caso puntual que destaca cómo se manifiesta el hostigamiento, es por fallas puntuales en la estructura, como con el ascensor. En más de una ocasión ha dejado de funcionar, y la administración evita repararlo. Uno de los vecinos realizó una cotización financiada por él mismo, que daba cuenta de lo que se debía reparar, pero no fue tomado en cuenta. Así llegaron a estar meses sin ascensor.

Antonio Lizana, padre de Francisca, con más de 80 años tenía que subir nueve pisos a pie por este problema. “Esto es algo que se ha ido desarrollando ya por varios años, y se ha notado en diferentes áreas de lo que es el convivir del edificio.(…) Con gente mayor en el edificio es complicado subir las escaleras. Entonces empezó a sentirse como una situación de hostigamiento“, dice la propietaria.

Entre otros problemas que se han denunciado, está la falta de luces, lo que genera que el edifico este a oscuras. También hay constantes filtraciones al interior, que amenazan al sistema eléctrico y a los propios departamentos, y fallas con extintores. Hasta hubo una plaga de palomas en el edificio, por algunos de los departamentos vacíos que estaban con la ventana abierta. Todo esto ha sido comunicado a la administración y a la empresa con evidencia fotográfica y sin respuesta.

A la par de todo esto, los gastos comunes han subido radicalmente. Si en pandemia pagaban $160 mil, hoy pagan sobre $340 mil, mientras nadie se hace cargo del mantenimiento. “Hoy estamos pagando el doble del gasto común y hay una sensación de abandono que es visible. Al mismo tiempo la empresa no quiere o no presenta una propuesta”, reclama un residente.

Y Lizana acota que “no tienen ningún interés en hacer esos gastos porque sabe que lo quiere botar. Entonces, lo que está pasando es que para las personas que seguimos, la calidad de vida es bastante más baja, porque están haciendo lo que es la administración leal”.

Las ofertas finales a los residentes que se oponen y las denuncias por estrés

La estrategia de Security desde un principio para adquirir el edificio completo fue presentar ofertas acorde al mercado, o superior en caso de resistencia. A años de que comenzaron las negociaciones, y con ya pocos propietarios en el edificio, no ha aumentado el precio. Por el contrario, ha bajado.

“A mi padre se le hicieron ofertas en UF mucho más altas en el 2016 de lo que están ofreciendo ahora. Entonces hay algo ahí que está pasando que no se sabe”, dice Francisca Lizana.

Por fuera se ve el deterioro del edificio ubicado a pasos del metro El Golf.

Hace poco tiempo llegó un nuevo negociador, no vinculado a Security ni Bice, que acusan, llegó para acrecentar el hostigamiento. “Nos empieza a tratar con bastante menosprecio. Nos dice que no se va a pagar nada más de lo que es justo, y que él decide lo que es justo. Prácticamente rechaza cualquier tipo de conversación si no es lo que él quiere pagar, que es el uno de los precios más bajos que se han hablado en las negociaciones”, acusan.

“La pelea va a ser dura, porque los los vecinos están cansados y al mismo tiempo se les complicó la forma de negociar con este nuevo actor”, concluye uno de los residentes.

En Vida Security descartaron referirse al tema, mientras llevan a cabo la negociación con lo residentes, que prefieren mantener en resguardo.