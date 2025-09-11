Vecinos de Providencia divididos por la tala de plátanos orientales en Ricardo Lyon: municipio asegura que árboles “estaban enfermos”

Desde la Municipalidad de Providencia aseguran que la tala de ocho plátanos orientales se debe exclusivamente a que los árboles están enfermos y responde a un tema de seguridad. Sin embargo, en redes se abrió un debate entre quienes critican la medida, alegando las consecuencias físicas para la comuna, como la falta sombra; y quienes la aplauden, sobre todo de cara al inicio de la temporada de alergias.

En la calle Ricardo Lyon, en Providencia, ha ocurrido un fenómeno que ha llamado la atención de algunos de sus vecinos: solo este año se han talado ocho plátanos orientales.

Hace dos días, la paisajista Daniela Cortés, retrató en su Instagram la situación, junto a un texto que lee: “Los plátanos orientales de Ricardo Lyon están desapareciendo”.

Y que “los árboles urbanos adultos son elementos fundamentales para la vida de las personas; regulan la temperatura generando sombra en el verano y dejando pasar el sol en invierno, generan el oxígeno que respiramos y absorben la contaminación que generamos. Sin ellos no vivimos”.

Sin embargo, en la misma publicación de la paisajista, se desató un debate en torno a estos árboles. Por un lado, quienes defienden sus beneficios, y por otro, quienes sufren sus consecuencias.

Por ejemplo, @carlarodriguez2707 comentó: “Maravillosa noticia, la cantidad de alergenos que sueltan es horrible. Como también es horrible que no estén plantando otro tipo de arboles para mantener la sombra y temperaturas mas bajas en verano”.

Así también @rodfer4 dijo: “Por qué no se planta nativo, quillay y peumo. El plátano oriental se cae y es caduco. La gran mayoría de árboles nativos son perenne”.

Cortés, por su parte, explicó a LUN que “crecen rápido, dan mucha sombra, generan una bodega vegetal capaz de cubrir hasta cuatro pistas de la calle más las veredas”, y asegura que están sanos y con hojas.

“La semana pasada terminaron de destroncar los últimos. Fue impactante porque esa parte es bien calurosa. Imaginemos cómo será este verano sin ni un árbol que dé sombra. La municipalidad debiera informar cada vez que un árbol añoso es cortado, decir por qué y cuál es el plan, si se pondrá otra especie. Pero esto no es algo puntual, es una práctica que se da en muchas comunas”, narra.

Municipio volverá a plantar los mismos árboles

Según explican desde la Municipalidad de Providencia, esto se debe netamente al trabajo constante que realizan evaluando el estado del arbolado de la comuna, y que estos ocho ejemplares se encontraban “enfermos” y presentaban un riesgo para los vecinos y transeúntes.

Incluso, comentan que para las próximas semanas y meses hay más programaciones de talas de otras especies de árboles, y explican que esta tala en particular no responde a querer erradicar el plátano oriental de Providencia ni mucho menos, reconociendo que es un ícono de la comuna.

De hecho, aseguran que están en proceso de replantar, en los lugares donde estaban los árboles de plátanos orientales enfermos, semillas de la misma especie.