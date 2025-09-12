“¿En qué estaba pensando?”: Las críticas contra senadores que invitaron al Congreso a influencer que voló sin autorización a la Antártica chilena

El influencer que aterrizó sin autorización en la Antártica y pasó 65 días atrapado en el lugar, Ethan Guo, fue invitado al Congreso Nacional por senadores de Renovación Nacional para conocer su experiencia y su historia, lo que desató críticas en redes sociales respecto de que haya asistido como invitado pese a la ilegalidad de sus actos.

Este miércoles, el influencer que pasó 65 días atrapado en la Antártica tras aterrizar sin autorización en el lugar, Ethan Guo (20), fue invitado al Congreso Nacional por senadores de Renovación Nacional para almorzar y mostrarle las dependencias del órgano en Valparaíso.

Allí el joven estadounidense de origen asiático recorrió el edificio acompañado del parlamentario Francisco Chahuán, e incluso tuvo un peculiar intercambio con el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, quien le dijo, al saludarlo, “el hombre de la Antártica… Media cagadita que se mandó“.

La iniciativa, que habría nacido de Chahuán pero derivó en un almuerzo con el resto de senadores RN, era invitarlo con la intención de conocer su experiencia viviendo en la Antártica, así como sus intenciones respecto de viajar por el mundo.

Junto a Ethan Guo, piloto que estuvo más de dos meses en la Base Frei de la Antártica Chilena, conociendo su experiencia vivida en ese lugar. @SenadoresRN @Senado_Chile pic.twitter.com/uxKHUV4bIM September 11, 2025

Senador Núñez (PC): “Ethan Guo no es un héroe”

Sin embargo, la invitación al influencer generó polémica en redes, y no tardaron quienes salieron a criticar a los parlamentarios que lo invitaron pese a la ilegalidad de sus actos. Y es que tras su aterrizaje irregular en la Antártica el piloto estuvo 65 días en el territorio, causando revuelo internacional.

Y es que desde el punto de prensa del Senado, y flanqueado por senadores de RN, Guo dijo valorar “profundamente el apoyo de los senadores, que reconocieron la situación y nos brindaron respaldo. Aunque no fue fácil, encontré mucha amabilidad y cercanía en las personas que conocí en Chile, y esa hospitalidad es lo que me llevo con gratitud. Lo que vi en persona representa mucho más que lo que se dice en internet”.

Pero el tour al influencer generó críticas incluso por parte de senadores, como manifestó el parlamentario Daniel Núñez (PC): “En vez de respaldar a la DGAC y al Estado de Derecho, senadores de derecha prefieren invitar al Senado y sacarse fotos con un influencer acusado de falsificar su plan de vuelo. Ethan Guo no es un héroe: es un infractor que se dio un gustito poniendo en riesgo a Chile”, puso el parlamentario.