¿Pedro Pascal logrará su primer Emmy? Lo que dicen los medios especializados de cara a la ceremonia de este domingo

Este domingo 14 de septiembre se celebra la 77ª edición de los Premios Emmy, donde Pedro Pascal compite como Mejor Actor Principal de una Serie Dramática por su papel en The Last of Us. Con destacados competidores en la categoría, el triunfo del chileno se torna difícil.

Compartir

Este domingo 14 de septiembre se realizará la ceremonia de la 77ª edición de los Premios Emmy, en donde el actor chileno Pedro Pascal fue nominado como Mejor Actor Principal de una Serie Dramática. Esto, por su interpretación como Joel Miller en The Last of Us.

Pedro Pascal competirá en esa misma categoría con Sterling K. Brown, por la serie Paradise (disponible en Chile a través de Disney+); el experimentado Gary Oldman, por su papel en Slow Horses (Apple TV+); Adam Scott, por Severance; y Noah Wyle, por The Pitt, serie ambientada en un hospital y que se puede ver en HBO Max.

Pascal busca su revancha personal en los Emmy, luego de que hace dos años no lograra quedarse con el galardón. En esa oportunidad, también fue nominado por su interpretación de Joel Miller. En esa ocasión, se premió a Kieran Culkin por su papel de Roman Roy en Succession.

Las posibilidades de Pedro Pascal

Con destacados competidores en la categoría, el triunfo del chileno se torna difícil y así lo hacen notar las predicciones de medios especializados. En ese sentido, Variety asegura que el actor que tiene mayores posibilidades de ganar el Emmy es Noah Wyle (The Pitt). Seguido por Adam Scott (Severance) y recién en un tercer lugar aparece Pedro Pascal por su actuación en el episodio “The Price” de la segunda temporada de The Last of Us.

Por otro lado, el sitio Entertainment Weekly coincide con Variety y da como ganador a Noah Wyle por su interpretación como el Dr. Michael Robinavitch en la serie The Pitt. Sin embargo, adelanta que podría ser una pelea reñida con Adam Scott (Severance). De esta forma, el chileno quedaría nuevamente relegado y no lograría llevarse la estatuilla.

En tanto, el Angeles Times también da como ganador de la categoría a Noah Wyle y destacan que “cada miembro del elenco de The Pitt merece un premio. Cada miembro del elenco de The Pitt recibirá un premio el próximo año cuando la serie gane el premio al Mejor Elenco en los premios SAG”.