Videos 22 de Septiembre de 2025 VIDEO | Con Pedro Pascal de regreso: Star Wars revela el primer tráiler de “The Mandalorian and Grogu”

Lucasfilm acaba de lanzar el primer tráiler de la próxima película de la saga protagonizada por Pedro Pascal, que llegará exclusivamente a cines el 22 de mayo de 2026. Ambientada tras la caída del Imperio, la galaxia enfrenta un frágil periodo de paz, mientras la Nueva República recurre a Din Djarin y Grogu para una misión peligrosa. El extractomuestra al legendario cazarrecompensas y su aprendiz en acción, con un Razor Crest renovado, momentos tiernos con Grogu y sus amigos Anzellanos, y el regreso de Zeb Orrelios, además de nuevos personajes, incluyendo a Sigourney Weaver y un misterioso dúo de Hutts.

