“Defendamos la democracia”: el respaldo de Pedro Pascal a Jimmy Kimmel, el influyente presentador cuyo programa fue suspendido en Estados Unidos

El actor chileno utilizó sus redes sociales para apoyar a Jimmy Kimmel, el presentador y comediante estadounidense, cuyo programa en la cadena ABC fue suspendido tras sus dichos en contra de Donald Trump en el contexto de la muerte del activista Charlie Kirk.

Compartir

Al igual que otras estrellas de Hollywood, así como también figuras de la televisión de Estados Unidos, el actor chileno Pedro Pascal se pronunció en apoyo al presentador Jimmy Kimmel.

El nombre de Jimmy Kimmel, una de las personalidades más importantes de la TV estadounidense, se ha convertido en foco de noticias en Estados Unidos, luego de que su programa en la cadena ABC fuera suspendido, a raíz de sus críticas en contra de Donald Trump en el contexto de la muerte del activista Charlie Kirk.

Pascal compartió en su cuenta en Instagram una fotografía en la que aparece con Kimmel. En el texto de dicha publicación dejó los siguientes mensajes: “De pie contigo” y “defendamos la democracia”.

Además de Pedro Pascal, otras figuras importantes en el mundo del espectáculo en Estados Unidos que han salido a respaldar a Jimmy Kimmel son Jimmy Fallon, Seth Meyers y Stephen Colbert.

Lo que dijo Jimmy Kimmel sobre Trump

En su habitual comentario de los días lunes, Jimmy Kimmel habló sobre el asesinato del activista conservador Jimmy Kimmel, el tema que ha marcado la agenda noticiosa y política de los últimos días en Estados Unidos.

“La pandilla MAGA (Make America Great Again) está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, fue parte de lo que dijo Kimmel en su monólogo.

Asimismo, Kimmel se burló de la reacción que tuvo Trump ante la muerte de Kirk. “Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien considera amigo”, comentó el presentador y comediante.

Ante estas palabras de Kimmel, la Comisión Federal de Comunicaciones amenazó con tomar medidas. Días después, la cadena ABC dio a conocer que tomó la decisión de sacarlo “indefinidamente” de pantalla.

La suspensión de programa de Kimmel fue materia de consulta para el propio Donald Trump, quien respondió que “despidieron a Jimmy Kimmel por sus bajos índices de audiencia. Lo despidieron por falta de talento”.