“Puede inducir a no hacerse el examen”: sociedades de Radiología y Mastología critican propuesta de “mamografías sin dolor” que anunció Jeannette Jara

La candidata presidencial del pacto oficialista Unidad por Chile, Jeannette Jara, dio a conocer esta semana una propuesta de salud que gira en torno a realizar "mamografías sin dolor", haciendo referencia a la implementación de tecnología avanzada que permite la toma de imágenes 3D. Sin embargo, desde las sociedades médicas advirtieron que aquello "perpetúa la idea equivocada de que la técnica es mala o dañina".

Si bien aquella tecnología se encuentra en algunos hospitales de la red, es escasa. Así, en el programa de la candidatura de Jara se propone aumentar este tipo de máquinas en el sector público.

Sin embargo, el concepto generó malestar en las sociedades chilenas de Radiología y Mastología, que emitieron un comunicado cuestionando los dichos de la candidata.

A nombre del presidente de Sochradi, Carlos Riquelme, los profesionales de la salud postulan: “La mamografía es el examen de tamizaje más efectivo para la detección precoz del cáncer de mama, una enfermedad que, diagnosticada a tiempo, tiene altas posibilidades de tratamiento exitoso”.

“La mamografía convencional no debe doler. La compresión puede generar una molestia leve y transitoria, pero esta sensación dura solo unos segundos”, lee el comunicado.

En ese sentido, mencionan que “es importante conocer que el concepto de “mamografías sin dolor” vinculado a la tecnología de mamografía 3D (o tomosíntesis) puede confundir a las mujeres y queremos aclararlo”, por lo que enumeran:

La mamografía 3D (o tomosíntesis) es una técnica moderna que mejora la detección de cáncer de mama . Entrega imágenes de cortes milimétricos de la mama y aumenta la capacidad de detectar lesiones pequeñas, especialmente en mujeres con mamas densas.

. Entrega imágenes de cortes milimétricos de la mama y aumenta la capacidad de detectar lesiones pequeñas, especialmente en mujeres con mamas densas. Es importante saber que la mamografía 3D (o tomosíntesis) se realiza en el mismo equipo que la mamografía convenciona l y requiere compresión al igual que la mamografía convencional (2D), incluso esta compresión puede durar un poco más, ya que se obtienen más imágenes.

l y requiere compresión al igual que la mamografía convencional (2D), incluso esta compresión puede durar un poco más, ya que se obtienen más imágenes. La compresión de la mama es fundamental para disminuir la dosis de radiación, mejorar la nitidez de la imagen, evitando la repetición del examen. Debe ser breve, controlada y transitoria.

para disminuir la dosis de radiación, mejorar la nitidez de la imagen, evitando la repetición del examen. Debe ser breve, controlada y transitoria. Los equipos más modernos permiten que el examen se realice en menos tiempo y con menor tiempo de compresión.

Otras técnicas difundidas como la termografía (o cualquier otro dispositivo de medición de temperatura), luz infrarroja o parches sensoriales no tienen respaldo científico y no reemplazan la mamografía .

. No existen, hasta ahora, alternativas serias y validadas científicamente que superen a la mamografía como método de tamizaje para la detección precoz del cáncer de mama.

En esa línea, las sociedades enfatizan en que “usar el concepto de “mamografía sin dolor” perpetúa la idea equivocada de que la técnica es mala o dañina, lo que puede inducir a no hacerse el examen”.

“Como sociedades, y en especial el Capítulo de imágenes Mamarias Sochradi, trabajamos para incentivar a las mujeres a realizarse un examen que está demostrado como el más efectivo para disminuir la mortalidad por cáncer de mama”, dicen.

Y por eso, reiteran: “La mamografía salva vidas. No debemos dejar de realizarnos este examen por miedo a una molestia transitoria. La prevención y el diagnóstico temprano son las mejores herramientas contra el cáncer de mama”.