La Moneda cambia el tono y blinda a Laura Albornoz, vocera de Jeannette Jara, frente a los dardos de José Antonio Kast

Fue la ministra vocera, Camila Vallejo, quien se encargó de corregir el tono frente a las críticas que José Antonio Kast había dirigido contra la vocera de campaña de Jeannette Jara, Laura Albornoz. En un primer momento, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tomó distancia al señalar que “se están consultando los antecedentes”. Ahora, Vallejo endureció la respuesta y llamó a no “reiterar acusaciones sin fundamento”, en alusión directa a los dichos del abanderado republicano.

Los nombres que lideran las encuestas en esta elección presidencial, Jeannette Jara y José Antonio Kast, han protagonizado cruces que han marcado la antesala del inicio de la campaña, fijada por el Servicio Electoral para el 17 de septiembre.

Por un lado, Jara ha emplazado al abanderado republicano a aclarar su relación con los bots y trolls que han atacado a otras candidaturas. Kast, en cambio, ha evitado responder directamente y centró sus críticas en la exministra y vocera de campaña de Jara, Laura Albornoz, quien cumple un rol clave en el equipo y al mismo tiempo integra el directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Ante ese escenario, Kast exigió la remoción de Albornoz de su cargo. “Los directores de empresas públicas se deben a los intereses de la nación, y eso es muy distinto a los intereses de una campaña política (…) ese activismo es insostenible que sea financiado por todos los chilenos”, sostuvo el exdiputado la semana pasada.

El martes, desde el comando de Jara salieron en defensa de Albornoz, argumentando que la exministra obtuvo ese cargo por concurso público y que no ha hecho uso de recursos económicos, materiales ni institucionales de ENAP en favor de la campaña.

En paralelo, ese mismo día, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al ser consultado por el caso, tomó distancia de una defensa cerrada: “Se están consultando los antecedentes y se informará lo que corresponda”.

La frase del secretario de Estado tensionó los ánimos en el oficialismo, pues se interpretó como una “quitada de piso” de La Moneda hacia una de las principales voceras de campaña de Jara. Con todo, en Palacio comentan que los dichos de Elizalde fueron sobredimensionados y que, más que desmarcarse de Albornoz, la intención fue resguardar la prescindencia que corresponde al Ejecutivo.

La Moneda insiste en la defensa

Fue esta mañana cuando La Moneda tuvo una oportunidad de corregir la señal que había sido malinterpretada por el comando de Jara.

José Antonio Kast participó temprano en Radio Infinita y lanzó dardos contra Laura Albornoz: “Permanentemente está retuiteando cuentas muy agresivas y ella misma pierde la templanza en redes. Además, teniendo tres funciones públicas, es financiada por todos los chilenos y parece que se dedica más a las redes sociales que a preocuparse de que a ENAP le vaya bien”.

La ministra vocera, Camila Vallejo, en entrevista en el mismo medio, fue consultada por el caso. “Primero, los directores de ENAP no son funcionarios de gobierno, son designados por Alta Dirección Pública, y eso también lo aclaró la empresa”, sostuvo.

En esa línea, la secretaria de Estado explicó que la empresa pública “tiene procedimientos legales para definir los directorios en base a antecedentes, currículum y trayectorias. Además, su funcionamiento se remunera en función de las sesiones a las que asisten”. Y acotó: “Eso está regulado por ley, y creo que lo aclaró desde un principio la misma empresa, justamente para terminar con este tipo de acusaciones sobre una supuesta falta de prescindencia”.

La ministra recordó también el caso del expresidente del directorio de Televisión Nacional, Francisco Vidal, quien renunció a su cargo tras las críticas de José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, por una presunta influencia política en el canal estatal.

“Vidal no es pagado con recursos públicos. Televisión Nacional se autofinancia con publicidad televisiva. Entonces, también hay que conocer el funcionamiento de nuestras empresas públicas antes de hacer ese tipo de afirmaciones”, señaló Vallejo.

La vocera hizo un gesto hacia Laura Albornoz apelando a la veracidad de la información: “Lo responsable en los debates es resguardar la integridad informativa antes de reiterar acusaciones sin fundamento, por desconocimiento de cómo operan efectivamente las empresas públicas en Chile”.

Con todo, desde La Moneda advierten que esta estrategia, más que responder en beneficio de una persona en particular, busca resguardar el tono del debate y la veracidad de la información que se utiliza. El hecho de que la crítica apunte a Kast, explican estas fuentes, responde a una forma de hacer campaña que —según dicen— insiste en “acusaciones e imprecisiones”.