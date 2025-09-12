“Ya es un problema mayor”: Tuneladora de la Línea 7 lleva dos meses paralizada y expertos temen un retraso en la nuevo apertura de Metro

El 14 de julio pasado la máquina tuneladora, denominada "La Matucana", que fue traída específicamente al país en 2023 para realizar los túneles de la Línea 7, sufrió un grave desperfecto. Uwe Rohwedder, experto y miembro del directorio del Colegio de Arquitectos, menciona que considerando que lleva dos meses paralizada la máquina "en los tiempos de ejecución es grave".

Compartir

El 14 de julio pasado la máquina tuneladora, denominada “La Matucana”, que fue traída específicamente al país en 2023 para realizar los túneles de la Línea 7 del metro que conectará Renca con Vitacura en 37 minutos, sufrió un grave desperfecto.

La Línea 7 lleva desde entonces paralizada, y en círculos de transportes e ingenieros ya comienza a cundir el pánico en torno a la construcción de la futura línea, dado que hay expertos que desde ya aseguran que esto impactará en el retraso de su implementación, que inicialmente estaba pronosticado para 2028.

Y es que la tuneladora habría sufrido un desperfecto de tal gravedad que en estos dos meses no se ha podido reparar, hay quienes mencionan que incluso podría llegar a ser imposible, “y en ese caso no hay plan B”, mencionan cercanos a la empresa estatal.

Es en esa línea que Uwe Rohwedder, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la U. Central y miembro del directorio del Colegio de Arquitectos, alerta que es de extrema urgencia que el problema se resuelva pronto, y que estar paralizada dos meses “ya es un problema mayor. Eso puede afectar el final del camino, el que se estén manejando fechas para inaugurar la línea”.

—¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que esto no se solucione?

—Si esto es largo, la gran falla que se produce es que no logran sacar el material para afuera, porque la tuneladora lo que hace es que va como trabajando el túnel por dentro, pero lo más importante es la cadena que saca el material para afuera, para ir generando el vacío del túnel. Entonces, si esto se frena, queda todo el avance de obra frenado. Porque ocupan parte del túnel ya construido para sacar el material, porque tienen algunas salidas a superficie, no en todos lados. Entonces, el problema es, si esto se prolonga, es que podría afectar en el fondo algunas de las fechas claves en el avance de la obra.

—¿Se podría atrasar la Línea 7 entera si es que esto no se soluciona?

—Normalmente uno tiene programado el que puedan ocurrir algunas fallas. Ahora si las fallas empiezan a ser más allá de lo que está presupuestado puede ser una causal de que alguna fecha tenga que correrse.

—¿Pero qué tan clave es el rol de la tuneladora en la obra de la Línea 7?

—Es la máquina que hace la parte más importante o fundamental de la obra. Porque es la que genera el espacio para que, o sea, la tuneladora hoy día es la que hace en el fondo el hoyo, pero al mismo tiempo va colocando la protección, o sea, va construyendo el túnel. O sea, es fundamental, es la máquina que va avanzando para ir generando la cubierta interna.

—¿Y qué se hace si es que no se soluciona?

—Uno podría volver a alguna tecnología distinta o cambiar la máquina, pero yo supongo que tienen que reparar el problema. Puede ser hasta reemplazar la máquina, no sé si habrá fallado un motor, si falló algún tema de generación eléctrica, si es que falló quizás alguna de las tuberías de salida… Pero la tienen que reparar. No me imagino cómo ahora uno podría volver a tecnologías distintas, más artesanales, que son como en la minería, que yo puedo ir avanzando con un sistema distinto, con más personas, pero que son bastante más lentas.

—Entonces es grave si es que no se repara la máquina, considerando que llevan dos meses paralizados.

—En los tiempos de ejecución es grave. Ahora, en muchas de estas operaciones, las empresas toman el resguardo de que pueden tener una falla de un día, pueden tener una falla de dos días, y eso lo pueden programar. Pero cuando falla más de una semana, vamos a tener un problema.