Newsletter Poder: Socialismo Democrático abandona el barco

Juan Diego Montalva escribe sobre los hechos que marcaron la semana en una nueva publicación del Newsletter Poder.

¡Buenas! Comienza a llegar la primavera y la próxima semana empieza oficialmente la campaña presidencial y parlamentaria 2025. El debate de los candidatos el miércoles trajo varias sorpresas.

Socialismo Democrático (SD) arranca indignado del pato cojo. La salida el lunes del ahora expresidente del directorio de TVN Francisco Vidal sería la gota que rebalsó el vaso. La segunda autoridad del SD que sale en menos de un mes.

Corte Suprema al rojo. Remoción de ministra Verónica Sabaj del Poder Judicial complica el caso del ministro Antonio Ulloa. El tiempo va en su contra.

A Kast no le gusta el choclón. Evelyn Matthei insiste en destacar que tiene un numeroso equipo de profesionales con experiencia. Al candidato republicano no le interesa tener más equipo.

Ministros desconcertados por publicaciones en redes sociales del Gobierno y el presidente Boric. Hijo de ministro de la Corte Suprema logra cerrar su bullado caso. Gobernador metropolitano, Claudio Orrego, explica polémica compra de pistolas Taser para Gendarmería.

Y como notable, destacamos el pisco que toma Kast y que apareció inadvertidamente en las franjas comerciales del debate del miércoles.

