Carabineros llama a retiro al jefe de Labocar por su “responsabilidad de mando” tras el robo sufrido el sábado en Santiago Centro

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que el ingreso de individuos al recinto se habría realizado mediante "un inmueble adyacente", y que "se está haciendo la evaluación de qué fue eventualmente lo que pudo haber sido objeto de sustracción".

Carabineros llamó a retiro al coronel Roberto Saravia Velásquez, quien se desempeñaba como jefe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), por su “responsabilidad de mando” en el robo que se registró el sábado al cuartel policial, el cual continúa bajo investigación policial.

Según lee el comunicado de prensa que publicó la institución, la medida adoptada “responde al firme compromiso de la institución con la transparencia, la responsabilidad y el estricto apego a la disciplina que rige nuestro quehacer”.

Ministro de Seguridad dice que ingresaron al recinto “por un inmueble adyacente”

Según confirmó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la decisión se adoptó luego de que el sábado sujetos hayan ingresado al cuartel del laboratorio, donde se sigue evaluando qué habría sido sustraído.

En conversación con T13, el ministro dijo que los individuos habrían hecho ingreso al recinto del Labocar, ubicado en las calles Santa Elena con Maule “por un inmueble adyacente“.

Así también dijo que no hay antecedentes sobre que haya habido robo de armas, y agregó que “se está haciendo la evaluación de qué fue eventualmente lo que pudo haber sido objeto de sustracción“.

También el ministro indicó que existen registros audiovisuales del hecho, aunque enfatizó en que el resto de la información será materia de investigación.

En entrevista con radio Sonar esta mañana, el secretario de Estado ya había adelantado que Carabineros informaría las medidas respectivas, y detalló que “esto se supo el sábado de la mañana. Se han hecho las primeras diligencias, están todos los equipos desplegados con ese fin”.

“Yo estuve la tarde del sábado en Labocar. El Ministerio Público ha dado algún tipo de instrucciones y Carabineros está terminando el arqueo de lo que se encontraba en la sección donde se abrió ese muro. Nosotros esperamos durante el día tener noticias y algunas decisiones que Carabineros va a comunicar”, dijo el ministro.