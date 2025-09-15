Chevrolet Traverse Midnight AWD 2025: prueba de manejo del SUV familiar con espíritu aventurero

Chevrolet Traverse 2025 prueba de manejo. Esta es la evaluación completa de la versión Midnight AWD, donde analizamos su motor 2.5 turbo de 328 hp, su amplio espacio interior y el paquete de seguridad que lo posicionan como un SUV familiar de referencia.

El Chevrolet Traverse 2025 representa una renovación profunda en la gama de SUV de la marca. Con casi 5,20 metros de largo, se ubica como el tercer modelo más grande del portafolio, justo por debajo de Tahoe y Suburban. Su diseño deja atrás la identidad de los modelos más pequeños como Tracker o Captiva, apostando por una estética robusta con líneas angulosas, parrilla prominente y un pilar C trapezoidal que le da carácter, aunque resta visibilidad hacia la tercera fila.

El cambio más importante está bajo el capó: se reemplazó el V6 de 3,6 litros por un motor cuatro cilindros en línea de 2,5 litros turboalimentado. El nuevo bloque entrega 328 caballos de fuerza y 442 Nm de torque, lo que significa 18 hp y 82 Nm más que el V6 anterior. La transmisión automática de 8 marchas y la tracción AWD con diferencial de doble embrague completan un conjunto que combina potencia suficiente con una respuesta más eficiente.

Rendimiento, consumo y sensaciones al volante

El Traverse Midnight AWD tiene un peso en orden de marcha de 2.148 kg, lo que exige un motor capaz de moverlo con soltura. En la práctica, el 2,5 turbo responde con firmeza en aceleraciones y adelantamientos, aunque su sonido áspero no transmite deportividad. El 0 a 100 km/h se logra en unos 7,5 segundos, una cifra correcta para un SUV de su tamaño.

En cuanto al consumo, la versión AWD nos rindió un promedio de 8,9 km/l en ciclo combinado, una cifra que pensamos correcta para un vehículo de este tamaño y peso. Durante pruebas de manejo en carretera, se alcanzaron valores cercanos a los 10,6 km/l, confirmando su eficiencia en viajes largos gracias a un estanque de 82 litros que permite superar los 650 km de autonomía por estanque.

La suspensión independiente tipo McPherson adelante y multilink atrás otorga un andar cómodo, pensado para largos recorridos familiares. En ciudad, se siente ágil para su tamaño, aunque el diámetro de giro es amplio. La dirección eléctrica prioriza el confort por sobre la precisión, mientras que los frenos ofrecen buena respuesta.

Esta Chevrolet Traverse 2025 prueba de manejo confirma que el motor 2.5 turbo ofrece una respuesta adecuada incluso en adelantamientos en carretera.

Espacio interior y maletero: su gran fortaleza

Una de las principales razones para elegir un Traverse es su espacio. Con configuración 2+2+2 en esta versión Midnight, los asientos tipo “capitán” de la segunda fila entregan comodidad sobresaliente para los pasajeros. Sin embargo, limitan la flexibilidad si se requiere llevar cinco personas, ya que se debe recurrir a la tercera fila y eso impedirá usar a pleno el maletero para el posible equipaje de esas personas.

La tercera fila sorprende por ofrecer comodidad suficiente incluso para adultos de estatura promedio, algo poco común en SUV medianos-grandes. El maletero es otra carta fuerte: con las tres filas desplegadas ofrece 648 litros, y al abatir la tercera fila supera los 1.600 litros.

Tecnología y seguridad en clave familiar

El Chevrolet Traverse Midnight AWD 2025 está equipado con un completo paquete de seguridad activa (ADAS). Incorpora control crucero adaptativo con función Stop&Go, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia. Además, detección de peatones y ciclistas, asistente de tráfico cruzado, monitoreo de punto ciego y asistente de mantenimiento de carril. La seguridad pasiva también es completa, con 7 airbags incluyendo uno central delantero.

En tecnología, la pantalla táctil de 17,7 pulgadas domina el tablero e integra Google Built-In, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Un detalle práctico es la perilla física de volumen incrustada en la pantalla, que resulta más intuitiva que los comandos táctiles. No todo es perfecto: los mandos de audio detrás del volante se confunden fácilmente con las paletas de cambio de marcha, algo que requiere acostumbrarse.

El cuadro de instrumentos digital de 11 pulgadas es personalizable, y el sistema OnStar ofrece conectividad y asistencia 24/7. Además, dispone de cargador inalámbrico, climatización automática de tres zonas, asientos delanteros calefaccionados y un techo panorámico que mejora la luminosidad interior.

Diseño Midnight: estilo oscuro y aventurero

La versión Midnight AWD incorpora detalles exclusivos en color negro brillante en parrilla, llantas de 20 pulgadas, rieles de techo y emblemas, lo que refuerza una estética más deportiva y sobria. El interior en ecocuero Jet Black con costuras blancas le da un toque de deportividad sobria.

Además, la capacidad de arrastre llega a 2.268 kg con freno de remolque, suficiente para un tráiler familiar.

Conclusión: un SUV para familias que necesitan espacio y confianza

Nuestra Chevrolet Traverse 2025 prueba de manejo demuestra que este SUV es una opción sólida para familias que buscan espacio, seguridad y una conducción confiable. Su motor turbo de 2,5 litros lo hace más eficiente y potente que su antecesor, aunque sacrifica algo de refinamiento sonoro. El habitáculo amplio, el maletero generoso y la tecnología disponible lo convierten en un modelo muy atractivo para familias grandes o para quienes realizan viajes largos con frecuencia. No es el SUV más lujoso de su categoría, pero sí uno de los más equilibrados en relación espacio-prestaciones. Con esta nueva generación, Chevrolet refuerza su apuesta por los SUV familiares de gran tamaño y ofrece una alternativa sólida frente a rivales, como por ejemplo, los Ford Explorer y Honda Pilot.