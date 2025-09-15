“Es impresentable”: Eduardo Artés toma distancia de Jeannette Jara y respalda a Daniel Jadue tras fallo adverso del Tricel

Calificando a las demás candidaturas como “autodenominadas de izquierda”, el profesor y candidato Eduardo Artés comentó a The Clinic su impresión sobre el caso de Daniel Jadue, a quien manifestó su “solidaridad absoluta” y acusó al Tricel de actuar con motivaciones políticas. Además, cuestionó la postura de la compañera de partido del exalcalde de Recoleta, Jeannette Jara: “Es impresentable que exista gente que venga a decir ‘qué bueno, eso es lo que ha dicho la institucionalidad y hay que respetarlo’”.

“Me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa”, dijo la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, al ser consultada ayer domingo por la determinación del Tribunal Electoral de acoger la impugnación presentada representantes de la oposición que lograron que Daniel Jadue quede fuera de competencia para postular por el distrito 9.

A diferencia del Partido Comunista, que ha mostrado su desacuerdo con la resolución, Jara llamó a respetar las decisiones judiciales: “Es importante que las instituciones que tenemos hoy en día sean respetadas, y que se acaten definitivamente las conclusiones a las que lleguen”. En cuanto al fallo, agregó: “Es una resolución emitida por un tribunal que tiene las facultades para hacerlo”.

En la vereda contraria apareció el abanderado presidencial Eduardo Artés, quien esta vez postula a La Moneda como independiente. El profesor expresó a The Clinic sus diferencias con la postura de Jara. “La actitud política del Tribunal Electoral es impresentable, porque no guarda relación con un juicio, sino con los requerimientos de la fiscalía. Eso habla de algo que aún no ha sido juzgado; entonces, claramente ahí hay un sesgo político”, señaló.

En esa línea, manifestó: “Mi solidaridad absoluta con Daniel Jadue, con su justa posición de apoyo a Palestina, con su lucha por la unidad de la izquierda, por un proyecto realmente valiente, popular y revolucionario”.

Artés también emplazó al resto de las candidaturas “autodenominadas de izquierda”, en particular a la oficialista: “Es impresentable que exista gente que venga a decir ‘qué bueno, eso es lo que ha dicho la institucionalidad y hay que respetarlo’”.

Para el candidato y docente, “los revolucionarios estamos para transformar la realidad, y eso incluye la institucionalidad, porque hoy está al servicio de los explotadores, de los opresores y de la oligarquía”.

A su juicio, la impugnación contra el exalcalde de Recoleta responde a que “la figura de Jadue indiscutiblemente les incomoda, y por eso tenían que castigarla”.