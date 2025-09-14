Jara y la inhabilitación de Jadue: llama a respetar el fallo e insiste en que era “mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa”

"Es muy importante que las instituciones que nosotros tenemos hoy día se respeten definitivamente, así como las conclusiones a las que lleguen", fue parte de lo que comentó la abanderada presidencial del oficialismo, tras el fallo del tricel que inhabilitó la candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta.

Durante su llegada al Te Deum Evangélico, en la comuna de Puente Alto, Jeannette Jara (PC) se refirió al fallo de Tricel que inhabilitó la candidatura a diputado de su compañero de partido Daniel Jadue.

En breves declaraciones al respecto, la abanderada presidencial del oficialismo llamó a respetar el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones e insistió en que Jadue debió dedicarse a su defensa, en lugar de presentarse como candidato al Parlamento.

“Es muy importante que las instituciones que nosotros tenemos hoy día se respeten definitivamente, así como las conclusiones a las que lleguen. Y, desde mi perspectiva, no hay nada que yo pueda agregar, porque es un fallo que ha emitido un tribunal que tiene las facultades para hacerlo”.

A Jara se le consultó si es que su postura marca diferencia con la del Partido Comunista, colectividad que acusó que el fallo del Tricel no respeta los derechos humanos de Jadue.

“Hay que respetar lo que los tribunales han determinado. Y como había señalado con anterioridad, a mí me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa”, fue su respuesta.

La declaración del PC tras el fallo que inhabilita a Jadue

El Partido Comunista, a través de un comunicado, se pronunció tras el fallo del Tricel que inhabilitó la candidatura a diputado de Daniel Jadue por el distrito 9.

“Respetamos la competencia de los tribunales, no obstante, no compartimos que el criterio para disputar una elección sea usar la estrategia judicial. Las representaciones deben ser resueltas por la soberanía popular”, partió manifestando la colectividad liderada por Lautaro Carmona en su declaración.

Asimismo, el PC planteó que “tal como lo hemos señalado en otros momentos, nuestro juicio político es que no se están respetando los derechos humanos de Daniel Jadue, hoy también al privarlo de su derecho político fundamental a ser elegido y ejercer sufragio, basándose únicamente en un acto administrativo del Ministerio Público, sin inicio de juicio y sin condena alguna”.

“El Partido Comunista de Chile respeta el orden institucional que nos rige, pero reafirma su compromiso con el derecho que tiene nuestro compañero Daniel Jadue de recurrir a todas las instancias que sean pertinentes para defender sus derechos políticos, entre ellos, recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, cerró.

Mientras tanto el propio Daniel Jadue, se refrió en los siguientes términos al fallo: “Una decisión basada en un acto administrativo, sin revisión judicial, y entregada por un organismo altamente cuestionado por su sesgo político”.