Las debilitadas opciones del PC de mantener su presencia en el distrito 9 luego de fallo del Tricel que impide a Jadue competir como diputado

El exalcalde de Recoleta era visto como quien tomaría la posta de la diputada Karol Cariola, primera mayoría nacional en 2021. Su baja, no obstante, dejará al PC con un cupo menos en la zona y con un solo contendor, el diputado Boris Barrera, que en la última elección se vio beneficiado por el resultado que obtuvo la expresidenta de la Cámara de Diputados. En los cálculos también pesa que en ese distrito el oficialismo perdió dos alcaldías frente a la derecha y que Chile Vamos apostó fuerte por mejorar su rendimiento electoral.

Compartir

Como un balde de agua fría cayó sobre el Partido Comunista (PC) la resolución que adoptó el viernes el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) respecto a la candidatura a diputado de Daniel Jadue (PC) en el distrito 9, que determinó sacar su nombre del padrón electoral e impedir la postulación del exalcalde de Recoleta en los comicios de noviembre.

En la decisión pesó el proceso judicial en su contra por su administración de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Por dicha causa el Ministerio Público le acusa de delitos relativos a corrupción (fraude al Fisco, estafa, cohecho y un delito concursal) y pidió 18 años de cárcel para el arquitecto, que se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

“Nada se ha perdido: es solo una batalla más por el Chile digno que soñamos y merecemos”, reaccionó Jadue al fallo, deslizando que acudiría a tribunales internacionales para apelar el fallo.

No obstante, al interior del PC la situación también comenzó a levantar las primeras alertas de su desempeño electoral en dicho distrito.

Y es que la zona es vista como un bastión electoral del partido. En el distrito 9 —compuesto por las comunas de Cerro Navia, Recoleta, Renca, Conchalí, Quinta Normal, Lo Prado, Huechuraba e Independencia— la tienda cuenta con representación en el municipio de Recoleta, de la mano de Fares Jadue, que tomó la posta de Daniel Jadue.

Pero, además, dicho territorio fue en el que la diputada Karol Cariola (PC) obtuvo primera mayoría en el distrito y nacional en las elecciones parlamentarias de 2021, con 78.719 votos. Ese resultado le permitió “arrastrar” al diputado Boris Barrera (PC), que obtuvo 7.763 respaldos.

No obstante, Cariola, impedida de ir a la reelección por el distrito 9, busca dar el paso hacia el Senado en la Región de Valparaíso, circunscripción de la cual es candidatada y en donde su partido la inscribió tempranamente para los próximos comicios de noviembre.

Quien se veía como mejor aspectado para tomar la posta del liderazgo de la diputada en el distrito era, justamente, Daniel Jadue, quien fue alcalde de una de las comunas del distrito por tres períodos consecutivos, aunque sin terminar la última parte de su mandato, dada su ausencia en el municipio por estar con prisión preventiva, provocada por su lío judicial.

Como sea, la esperanza electoral del PC en el distrito 9 estaba depositada en el exalcalde. Sin embargo, la reciente baja de su candidatura, que significó la pérdida del cupo, además, podría dejarlos sin representación en el distrito, dado el resultado previo de Barrera.

En el sector también pesa el antecedente que en las recientes elecciones municipales se logró imponer la derecha en dos alcaldías relevantes para la comuna: Huechuraba, a través de Maximiliano Luksic (ind.-UDI), que le arrebató el sillón municipal al PPD, y Agustín Iglesias (ind.-UDI) en Independencia, que hizo lo propio con el Frente Amplio.

Daniel Jadue en su casa.

Además, como fruto de ese auge de la oposición en la zona electoral, dos figuras de Chile Vamos se postularon en la disputa por esa zona.

Así fue el caso de dos timoneles de los tres partidos que componen la coalición. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, inscribió su candidatura en ese territorio, pese a representar actualmente al distrito 11. En tanto, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, también disputará un escaño en el 9.