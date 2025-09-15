¿Guetos verticales se trasladan a La Florida? Experto alerta que decenas de permisos para megaedificios se han aprobado en la comuna desde 2018

Desde 2018, momento en que Estación Central le cerró la puerta a seguir construyendo megaedificios en la comuna, inmobiliarias han optado por La Florida para edificar, donde han aumentado a 30 los permisos desde 2018.

“En Santiago, los proyectos más altos (más de 20 pisos) se movieron desde Estación Central a La Florida”, asegura el ingeniero en transporte y magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile, Ariel López, quien analizó los permisos de edificación en todo el país entre 2010 y 2024.

Así, el experto menciona que es probable que situaciones como las de los guetos verticales de Estación Central se podrían replicar en La Florida.

Según el experto, entre 2010 y 2017, Estación Central concentraba 76 permisos de edificios y 1.834.693 m2, pero desde que se destapó el fenómeno de los guetos verticales este tipo de permisos cayó a 3 permisos y 65.414 m2 entre 2018 y 2024.

En paralelo, asegura que en La Florida pasó lo inverso, pasando de 15 a 34 permisos y de 374.428 a 1.319.417 m2.

Pero además, al igual que ocurrió en Estación Central, los proyectos y edificios de La Florida se concentran en un triángulo entre Av. Américo Vespucio, Av. Vicuña Mackenna y Av. Departamental.

“Las torres de más de 20 pisos suben de 17 a 30 permisos y de 417.524 a 1.231.275 m2 desde 2018. En el segmento de torres mayores a 25 pisos el salto es fuerte, duplicando sus permisos y cuadruplicando sus superficies de 187.304 a 753.681 m2“, explica López.

Y asegura que “este tipo de proyectos no solo perjudica la calidad de vida de las personas que viven y arriendan en la zona, sino que se vuelven malas inversiones ya que el deterioro social y urbano del entorno reduce el precio de arriendo y vuelve difícil la venta de vivienda”.

“Departamentos cada vez más pequeños”

Otro problema que identifica el ingeniero es que “este crecimiento de torres grandes además es de departamentos cada vez mas pequeños”.

Y asegura: “Dentro del triángulo, el tamaño típico de las viviendas baja, antes la mediana de m2 por departamento era de 80 m2 (2010–2017) y bajó a partir de 2018 de 66 m² (2018–2024). Donde la proporción de unidades pequeñas sube con fuerza: las menores a 55 m2 pasan de 0,12% a 16,1% del total, y las de menos de 45 m2 de pasan de 0,02% a 1,82%”.

En esa línea, dice que hay un gran riesgo de que se densifiquen los espacios: “Al haber más unidades por m2 construido, sube la densidad efectiva en veredas, cruces, veredas, paraderos, estaciones y la demanda por áreas verdes y equipamientos se dispara en un área que casi no tiene áreas verdes”.

Por lo mismo, los proyectos de edificios deberían mitigar los efectos que generan en su entorno, lo que no ha ocurrido en La Florida, critica el experto: “Por el contrario, las calles se dañaron aún más con los camiones que construyeron las torres deteriorando la vialidad. En el caso de las veredas, estas están en peores condiciones e incluso el municipio ha regalado media hectárea de espacio público con las veredas al Mall Plaza Vespucio que tiene aprobadas torres de 27 pisos , y al tomarse las veredas ha impedido el desplazamiento peatonal por la vereda, obligando a las personas a caminar por la calle de Vicuña Mackenna”.

“En la Florida se puede ver que el único florecimiento es de torres altas, de gran metraje constructivo y de pequeños departamentos ultra densas, las mismas que dejaron de aprobarse en Estación Central. Este tipo de viviendas promueve un habitar insostenible con baja calidad de vida, ruido, saturación de espacios públicos e incivilidades e inseguridad que derivan de la alta densidad”, concluye López.