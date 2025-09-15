La caída de Concha y Toro en tribunales: rechazaron demanda que buscaba  frenar el registro de la cerveza “Fruta del Diablo”

Viña Concha y Toro perdió una disputa legal por la marca "Fruta del Diablo", luego de que el Tribunal de Propiedad Industrial permitiera su coexistencia con la de los productos estrella de la bodega, Casillero del Diablo.

Compartir

Una derrota marcaria fue la que sufrió Viña Concha y Toro en septiembre de este año ante el Tribunal de Propiedad Industrial, respecto del sello Fruta del Diablo.

Todo comenzó a inicios de 2023, cuando Manuel Gil del Pino solicitó al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) el registro de la marca “Fruta del Diablo” para la clase 32 -esto es, cerveza ale, lager stout y porter.

Tiempo después, Concha y Toro presentó una demanda de oposición en la que planteó que las “similitudes gráficas y fonéticas” impedirán una pacífica coexistencia en el mercado con sus marcas Casillero del Diablo y Diablo, específicamente.

Según consigna Diario Financiero (DF), la bodega, que recientemente ingresó al segmento de vino en lata en Reino Unido y Japón con su marca Casillero del Diablo, señaló que “las marcas enfrentadas se presentan al mercado de forma confusamente similar, pareciendo una la derivación de la otra o, al menos, engendrando en los consumidores la idea de que las marcas enfrentadas posee un mismo origen empresarial, situación ajena a la realidad”.

No obstante, en febrero de este año, el Inapi descartó la demanda de oposición y concedió el registro de la marca solicitada. “Tratándose de signos diferentes no existe riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes podrán fácilmente diferencial los productos de la marca pedida con los productos de la marca oponente”, sostuvo el instituto.

Concha y Toro decidió apelar, y el pasado 11 de septiembre, el Tribunal de Propiedad Industrial ratificó la sentencia de primera instancia. “Existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas que permiten su coexistencia mercantil, sin inducir a confusión, error o engaño al público”, señaló.