Viña Concha y Toro apuesta por el vino en lata: el nuevo formato ya llegó a los mercados de Reino Unido y Japón

Viña Concha y Toro anunció que, a través de su marca Casillero del Diablo, incursionará en un nuevo segmento de consumo: el de los vinos en lata, en dos de los mercados más competitivos del mundo.

A través de un comunicado, la empresa informó que añadió latas de sus vinos tintos y blancos más populares en el Reino Unido y de la línea Devil’s Carnaval en Japón, innovando en este formato individual y portátil, muy popular entre las nuevas generaciones.

En efecto, los analistas globales Future Market Insights estiman que el mercado mundial del vino enlatado crecerá de US$643 millones en 2024 a US$3.129 millones en 2034. Además, otros estudios señalan que los millennials y la generación Z son el público principal que adopta este formato gracias a su enfoque en conveniencia, portabilidad y packaging sostenible.

Concha y Toro -la marca que ocupa el tercer puesto entre las diez marcas de vino más vendidas en el Reino Unido, según las últimas estadísticas de Nielsen IQ- indicó en un comunicado que lanzó dos de sus vinos más vendidos: Cabernet Sauvignon Reserva y Sauvignon Blanc Reserva en formato de lata de 187 ml.

“La venta de Sauvignon Blanc en lata comenzó en julio, y en agosto lanzamos el Cabernet Sauvignon. A la fecha, los resultados preliminares son muy auspiciosos porque hemos sabido llegar a las necesidades cambiantes de los consumidores en una nueva ocasión de consumo ‘on the go’, que también se ha visto favorecido por altas temperaturas del verano boreal”, comentó Lynn Balaresque, subgerente de marketing de Casillero Del Diablo de Concha y Toro.

Por otra parte, en Japón se lanzó recientemente Casillero del Diablo Devil’s Carnaval, en sus variedades Red y Chardonnay, también con el objetivo de apuntar hacia un público más joven y disponible en canales de venta al paso.