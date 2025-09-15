Los juveniles sí pueden formar parte: O’Higgins está en el segundo puesto del Campeonato Nacional y ya cumplió con el minutaje Sub 21

Con una brillante campaña, O’Higgins actualmente está en el segundo lugar del torneo solo por detrás de Coquimbo Unido. No solo no han perdido hace seis fechas, sino que también los celestes son el elenco que más canteranos ha utilizado este semestre a falta de siete jornadas para el final.

Por Benjamín Delgado, DLT Sports.

El sábado, O’Higgins venció 2-1 a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Con este triunfo, el Capo de Provincia escaló hasta la segunda posición de la Liga de Primera, siendo una de las sorpresas del segundo semestre.

En los 23 partidos que lleva jugada la Primera División de Chile, O’Higgins suma 41 puntos. Además, es el tercer mejor equipo con rendimiento de local: los rancagüinos están invictos en casa y acumulan 25 puntos en 11 partidos.

La patrulla juvenil de O’Higgins

Una de las claves detrás del buen juego de los dirigidos por Francisco Meneghini, es el uso de los canteranos. Mientras se sigue debatiendo sobre la regla de los Sub 21 en Chile, hasta la fecha 22 del Campeonato Itaú 2025, el equipo que másjuveniles ha hecho jugar, son los celestes. De los 13 jugadores que aparecen para sumar minutos en la ANFP, once han participado en esta temporada.

Esto se ha visto reflejado en la segunda rueda, en donde acumulan cuatro victorias, tres empates y una derrota; con una idea de juego clara, tienen a O’Higgins como un gran candidato a ser parte de los equipos que vayan a la Copa Libertadores.

La base juvenil de O’Higgins sabe de éxitos. Se coronó campeón del Torneo de Apertura en 2024 y venció a Colo Colo en la Supercopa Proyección del mismo año en penales. Esta victoria ante el Cacique le permitió ser el único representante chileno en la Copa Libertadores Sub 20 del 2025 que se realizó en Paraguay.

En la Libertadores sub 20 que se jugó este año, el elenco rancagüino quedó tercero con dos puntos. O’Higgins perdió 3-0 ante Danubio, empató 1-1 ante Olimpia y empató a 0 ante Flamengo, que finalmente sería el campeón de esa edición.

Esta gran generación celeste le ha permitido al Paqui Meneghini contar con una gran cantidad de juveniles que han podido ser partícipes de la gran campaña actual del elenco celeste en la Primera División.

Los nombres claves

De los once jugadores que han sumado minutos esta temporada, O’Higgins tiene en sus filas al jugador más joven de esta temporada de todos los equipos de Primera División. El puntero por derecha, Joaquín Muñoz, que nació el 06/06/2009. A sus 16 años, el delantero suma 26 minutos en el profesionalismo, además de ser seleccionado nacional sub-17 que se prepara para ir al Mundial de Qatar este año.

Sumado al caso de Muñoz, actualmente hay cinco jugadores del elenco rancagüino que están en la lista de buena fe de la selección sub-20 dirigida por Nicolás Córdova que está probando jugadores para la nómina final de cara al Mundial que se realizará en nuestro país. Siendo uno de los equipos que más jugadores aporta en la lista.

Los nombres son Rodrigo Godoy, Felipe Faúndez, Gabriel Pinto, José Movillo y Benjamín Molina. Tanto Godoy como Faúndez fueron bajas en el partido ante Palestino por estar entrenando con la sub 20 y preparándose para el Mundial. Además de ellos dos, se suma Esteban Calderón, siendo así los tres jugadores de O’Higgins que más minutos sub 21 han sumado esta temporada.

Rodrigo Godoy: El delantero celeste es categoría 2005, por lo que suma doble en el minutaje sub-21. A sus 20 años, el puntero por izquierda ha jugado 21 partidos, en los cuales ha dado 4 asistencias. Con 1.502 minutos, es el canterano celeste que más ha sumado para esta regla.

Felipe Faúndez: Con 19 años, el lateral derecho celeste ha jugado 18 partidos para los celestes. El categoría 2006 suma 1.221 minutos en Primera División. Con respecto a su rendimiento, el lateral acumula una asistencia ante Audax Italiano y siete porterías en cero.

Esteban Calderón: Con 21 años, el delantero centro de los rancagüinos ha jugado en 16 partidos. El categoría 2004, acumula 901 minutos en Primera División, donde anotó cuatro veces y dió dos asistencias. Aunque en la actualidad ha quedado en un rol secundario para los celestes. Tras la llegada de Maximiliano Romero y el buen rendimiento de este nuevo centro delantero del Capo de Provincia, ha sido relegado al banco de suplentes y no ha sido convocado en los últimos partidos celestes.

Además de los tres mencionados anteriormente, la lista de los cinco jugadores más usados por Meneghini hasta el momento la cierran dos jugadores más. Cristián Morales a sus 18 años ha jugado 267 minutos en Primera División. El lateral derecho celeste inclusive anotó ante Palestino en la fecha 8, siendo su único tanto en 14 partidos. Cerrando la lista, está el mediocampista defensivo, Gabriel Pinto. A sus 20 años, suma 191 minutos en Primera.

Los seis jugadores mencionados anteriormente, sumaron minutos y fueron partícipes de la Libertadores sub 20. Un ejemplo del recorrido que han sumado en las divisiones inferiores y que los tiene actualmente alternando con el primer equipo.

Tras su partido ante Limache en la fecha 21, O’Higgins ya sumó el minutaje sub-21 necesario. Y con nueve fechas de anticipación, no deberá fijarse en los juveniles. Aunque esto, al parecer, no será problema para Francisco Meneghini que le ha dado confianza a los juveniles y estos le han respondido en la cancha.