Ancud, Osorno, Los Leones y UDEC pelearán el título: este fin de semana se disputará la Supercopa de Básquetbol de Chile 

Este fin de semana se disputará la sexta edición de la Supercopa, que este año se realizará en Ancud, equipo que viene de ser campeón el año pasado. Por eso, DLT Sports conversó con jugadores de los equipos que disputarán esta competición.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Compartir

Este 13 y 14 de septiembre, vuelve la temporada del baloncesto nacional con la Supercopa, que vivirá su sexta edición y se disputará en la ciudad de Ancud. Para este torneo habrán cuatro equipos: Universidad de Concepción, Colegio Los Leones, ABA Ancud y Español de Osorno.

Por eso, DLT Sports conversó con jugadores de cada uno de los equipos, para conocer cómo ha sido su inicio de temporada y cómo se proyectan para este campeonato.

Patricio Arroyo – ABA Ancud, el actual campeón de la Supercopa

El equipo de Ancud será local en este torneo y buscarán volver a celebrar un título, luego de que lo hicieran el año pasado en Copa Chile. Patricio Arroyo, nuevo jugador del equipo del sur, comentó sobre cómo ha sido este inicio de temporada.

“Ha sido un inicio de temporada duro. Comenzamos el 18 de agosto y hemos metido una pretemporada bastante intensa, con varios, entrenamientos, acostumbrándonos al ritmo que quiere el cuerpo técnico. En relación a mi llegada, la gente y la hinchada me recibieron muy bien, el grupo también”, comenzó diciendo.

“Es un equipo prácticamente nuevo, hay muy pocas piezas de la temporada pasada, pero hay muy buena química, con algunos ya hemos jugado en otros equipos. Así que es un lindo desafío para la ciudad y para nosotros como club”, continuó

Sobre la Supercopa, estas son sus expectativas: “Esperamos nosotros con este nuevo plantel que tenemos, tanto de jugadores, como de cuerpo técnico, poder estar a la altura y poder ganar ya a partir del año de este nuevo proyecto, con un título”.

“Los objetivos para la temporada de transición es dejar al club lo más alto posible. Queremos que la gente se contagie de nosotros, que a pesar de no tener ninguna estrella como tal, somos un equipo que se va a caracterizar por su intensidad, por la garra y por la gran rotación que vamos a tener. Somos un equipo largo, que pueden jugar 8 o 9 jugadores”, cerró Arroyo.

Barham Amor – Español de Osorno

Ancud, justamente enfrentará al equipo de Osorno. Barham Amor, capitán del equipo, habló sobre la preparación y su rol como líder del equipo.

“Llegamos de buena forma, con muchas ganas. Creo que al ser un equipo joven, donde hay chicos que han estado esperando esta oportunidad de tener minutos y de jugar cosas importantes, la van a tener. Ese es un punto a favor que tenemos, porque tenemos todos esa hambre de ganar, de hacer las cosas bien y de seguir dejando el nombre de Español Osorno lo más arriba posible”, empezó diciendo.

“Nosotros también tenemos que darles esa confianza y que ellos se sientan respaldados, para que no estén pasándola mal dentro de la cancha, sino que entren y hagan lo que hacen en el día a día en los entrenamientos. Nosotros sabemos y tenemos plena confianza en que ellos pueden entrar, darnos una mano y darnos minutos de calidad”, señaló Amor sobre la importancia del liderazgo con los jugadores más jovenes.

Osorno tiene la oportunidad de ser bicampeón de la Supercopa de Chile. “Tenemos el objetivo de salir campeones, queremos volver a levantar esa copa. Enfrentaremos a Ancud y sabemos lo que significa, es una presión extra tanto para ellos como para nosotros, porque eso puede jugar muy a favor del local o también puede jugar muy en contra“.

“Vamos enfocados en hacer lo que hemos venido entrenando, en estar concentrados, intensos. Si nos apegamos a nuestro plan de juego y nos apegamos a lo que hemos venido haciendo, tenemos grandes chances de poder llevarnos el primer partido”, complementó.

Ignacio Carrión – Colegio Los Leones

La otra llave será una final anticipada. Se enfrentarán los últimos finalistas de la Liga Nacional de Básquetbol en Chile. Por eso, Ignacio Carrión se refirió a qué significa volver a enfrentarlos, luego de caer en esa apasionante final.

“No es sacar una espina del campeonato pasado. Ya como bien dice, la palabra es pasado. Es una nueva temporada y partir la primera competencia ganando frente a la UDEC, en una semifinal, sería algo muy bueno, un envión anímico para el equipo”, explicó.

Ahora el equipo de Quilpué tiene nuevo entrenador. El español Guillermo Frutos, ex ayudante en el Real Madrid, asumió en el banco, luego de que José Ángel Samaniego dejará su puesto, tras cuatro años.

“Ha sido muy bueno el trabajo con Guillermo, con conceptos nuevos, ideas nuevas, que nos vienen muy bien de cara al equipo. Así que todo lo que ha sido preparación y partidos previos nos ha servido para ver en qué estamos un poco más débiles”, señaló Carrión.

Por último, habló sobre los objetivos que tiene el equipo. “Lo primero es la Supercopa y ganar todo lo posible en el medio nacional. Luego, tratar de buscar una clasificación en la Liga Sudamericana, que también sería algo histórico para el club”.

Kevin Rubio – UDEC

El equipo penquista viene de salir campeón de la liga, pero perdió a dos de sus mejores jugadores, Sebastián Carrasco y Diego Silva. Kevin Rubio reflexionó sobre aquello.

“Con respecto a la salida de Diego y Seba, creo que son jugadores muy claves, que nos dan muchos juegos desde el Pick and roll. Por eso, llegó Manny Payton, que nos va a dar un poco de juego desde el Pick and Roll y poder ayudarnos con eso. El equipo de nosotros es muy largo, tenemos al Nico Aguirre y ahora la incorporación de Pancho Sarabia, ambos están preparados para lo que se viene”, señaló.

“Somos los actuales campeones y creo que más que una obligación es un desafío para nosotros poder mantener el título. Nosotros jugamos siempre al 100% en la cancha, queremos ganar todo lo que nos proponemos y esto nos va a hacer diferente. No sé si verlo como una obligación, pero como equipo competitivo siempre queremos ganar”, concluyó.

Este sábado se disputarán las semifinales y el domingo se jugará la gran final del primer torneo de la temporada en el baloncesto chileno.