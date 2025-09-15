Milton Millas asegura que Sergio Jadue volverá a postular como mandamás de la ANFP: “Me llamó y me dijo que se iba a tirar como presidente del fútbol chileno de nuevo”

En el último capítulo de El Gerente, el relator y empresario pionero en los medios deportivos se refirió a la debacle de la Selección y la falta de gobernanza en el fútbol chileno, las reuniones secretas con Jorge Sampaoli y su visión de la Generación Dorada y su opinión de Sergio Jadue, entre otros temas.

En el marco del noveno capítulo de El Gerente, el podcast de The Clinic conducido por Ian Mac-Niven y Nelson Osses, el relator y empresario pionero en los medios deportivos, Milton Millas, se refirió a la debacle de la Selección y la falta de gobernanza en el fútbol chileno. Además, detalló las reuniones secretas con Jorge Sampaoli y su visión de la Generación Dorada, la elección de Nelson Acosta como DT de cara al Mundial de 1998, los entretelones del Cóndor Rojas en Maracaná y su opinión de Sergio Jadue.

Frente a este último tema, Millas aseguró que el extimonel de la ANFP lo contactó después de una reciente entrevista en Vía X. “Me llamó Jadue, te juro. Cuando fui al programa, dije que era mal presidente. Como dirigente hizo algunas cosas, en lo deportivo, pero lo hizo mal en lo otro. Los problemas de plata son insolayables”.

“Y me llama al otro día y me dice ‘cómo que son insolayables’. Yo le dije ‘no seas patudo’, y me contó el tema de las platas”, agregó.

Millas no quizo entrar en detalles sobre la conversación que tuvo con el extimonel de la ANFP, pero aseguró que la serie El Presidente, que habla del nexo de Jadue con el caso FIFA Gate -el escándalo de corrupción, sobornos y lavado de dinero destapado el 2015 en Estados Unidos y que sigue investigación judicial-, es “bastante buena y fue muy parecido”.

Sergio Jadue le dijo a Milton Millas que volvería a postular a la presidencia de la ANFP

Millas señaló que Jadue lo “reto” después de su entrevista en Vía X y le aclaró a grandes rasgos lo que pasó. “Me dijo: ‘yo llegué y tenían las repartijas hechas. Y me dijeron esto te corresponde a ti”.

“Yo nunca he visto un gallo más hecho pedazos en el aeropuerto que Jadue: bajo 10 kilos en 15 días. Yo no entiendo porque todavía no terminan el juicio con él. Me dijo que iba a volver, que tenía 100 mil seguidores y que se iba a tirar como presidente del fútbol chileno de nuevo.

Frente al escenario de ver nuevamente a Sergio Jadue al mando de la ANFP, Milton Millas recalcó que “es imposible” que eso ocurra.