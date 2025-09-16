El sentido homenaje del Sifup a Luis Bonini: nuevo gimnasio de La Casa del Futbolista llevará el nombre expreparador físico de la selección chilena

La tercera etapa del proyecto de infraestructura del sindicato de futbolistas, el Edificio Global, será bautizada con el nombre de Luis María Bonini. "Este homenaje es en reconocimiento al apoyo que siempre tuvo hacia el gremio y por su aporte al fútbol chileno", señaló Luis Marín, tesorero del Sifup.

La Casa del Futbolista, el complejo del sindicato de futbolistas (Sifup), recibirá en pocos días a la Selección Sub 20 de Australia, que preparará en el recinto su participación en el mundial de la categoría.

En vísperas de recibir a los oceánicos, el gremio puso en marcha la construcción de la segunda etapa del proyecto, que transforma el complejo del Sifup en el más completo del país. La construcción está enfocada para el uso del cuerpo técnico y el staff que acompaña a los planteles de fútbol profesional.

Así, La Casa del Futbolista tendrá capacidad para delegaciones de 66 personas e incluye un hotel cowork.

El homenaje del Sifup a Luis Bonini

A su vez, el Sifup comenzó la construcción de la tercera etapa de La Casa del Futbolista: el Edificio Global. La obra tendrá 1.4000 metros cuadrados y dos pisos. La infraestructura será de uso exclusivo de los futbolistas y contará con camarines, sala de prensa, lavandería, utilería, sala audiovisual y gimnasio.

Esta dependencia llevará el nombre de Luis María Bonini, el expreparador físico de Marcelo Bielsa durante su ciclo de la selección chilena. En la ceremonia estuvieron presentes diversas autoridades del Sifup, la viuda del PF, Fernanda Bravo y el exgerente de selecciones en la época de Bielsa, Juan Carlos Berliner.

“Tuve la suerte de tener al “Profe” en la Selección y se todo lo que hizo por los jugadores. Este homenaje es en reconocimiento al apoyo que siempre tuvo hacia el gremio y por su aporte al fútbol chileno”, reconoció Luis Marín, tesorero del Sifup.

“Es algo muy emocionante. Yo quería mucho a Luis y participar en este homenaje me emociona bastante. Es un reconocimiento muy merecido por el legado que dejó Luis. Es un orgullo muy grande que el gimnasio que tendrá este espectacular complejo sea el de Luis”, señaló Berliner.

Por último, la expareja del preparador físico argentino no ocultó su felicidad por el reconocimiento a Bonini. “Estoy tremendamente emocionada. Esto habla de Luis como ser humano y como profesional. Estoy feliz y muy orgullosa que este complejo maravilloso tenga su gimnasio con el nombre de Luis. El estaría fascinado y enojadísimo a la vez de que un gimnasio lleve su nombre”, manifestó Fernanda Bravo.