Sifup condena los polémicos dichos de director de Azul Azul en medio de la Supercopa: “Es inaceptable que dirigentes se manifiesten de esta manera”

Aldo Marín, director de Azul Azul, causó controversia en redes sociales por sus dichos en contra de tres jugadores de Colo Colo, insinuando que habrían favorecido a Universidad de Chile por su bajo rendimiento y por sus vínculos previos con los laicos. A raíz de su dichos, el Sifup salió al paso y criticó al dirigente. "Condenamos los dichos del director de Azul Azul, Aldo Marín, que en sus redes sociales expuso a jugadores de Colo Colo de manera pública, emitiendo juicios que incitan a la violencia".

Compartir

Después de meses de postergaciones y polémicas, se jugó finalmente la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Santa Laura. Con un pobre marco de público, que no superó los 2.000 espectadores en el reducto de Independencia, los azules golearon por 3-0 al “Popular”.

Con goles de de Matías Sepúlveda (18′), Nicolás Guerra (37′) y Lucas Assadi (50′), el cuadro de Gustavo Álvarez aprovecho la roja a los 28′ del primer tiempo del zaguero de Colo Colo, Sebastián Vegas, que dejó a los albos sin posibilidad de resistir la embestida del cuadro laico. Por su parte, el nuevo director técnico, Fernando Ortiz, debutó con una derrota en el banco del Cacique.

Así, Universidad de Chile llega de buena manera a enfrentar su mayor desafío del año: la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los universitarios disputarán el partido de ida este jueves a las 21:30 frente a Alianza Lima en Perú.

Sifup condena los dichos de Aldo Marín, director de Azul Azul

En medio del triunfo azul en el Estadio Santa Laura, el director de Azul Azul, Aldo Marín, generó polémica en redes sociales, insinuando que jugadores de Colo Colo -que previamente tuvieron vínculos con los laicos- habrían perjudicado a Colo Colo por su bajo rendimiento.

“Mauricio, Jonathan y Víctor Felipe, infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro”, fueron los dichos de Marín en su cuenta de X.

Mauricio, Jonathan y Víctor Felipe, infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro. September 15, 2025

Cabe recordar que Mauricio Isla y Jonathan Villagra tuvieron acercamientos con los universitarios pero finalmente ficharon con Colo Colo. Por otra parte, antes de firmar con el Cacique, se viralizó una foto Víctor Felipe Méndez con hinchas de Universidad de Chile.

A través de un breve comunicado, el Sifup criticó los dichos del dirigente de Universidad de Chile. “Condenamos los dichos del director de Azul Azul, Aldo Marín, que en sus redes sociales expuso a jugadores de Colo Colo de manera pública, emitiendo juicios que incitan a la violencia“.

Y agregaron: “Confiamos en que la Universidad de Chile y ANFP buscarán una forma de reparación pública a esta situación, debido a que es inaceptable que dirigentes se manifiesten de esta manera, sobre todo en la crisis de seguridad en la que se encuentra inmersa nuestra actividad“.