El youtuber argentino que grabó la interna de las barras bravas de Colo Colo y la U: “No vale la pena matar por una camiseta”

Joaco Santos se dedica a grabar la interna de las principales barras bravas de sudamérica en su canal de Youtube, que tiene más de 500 mil suscriptores. El argentino mostró en sus últimos videos los últimos dos Superclásicos por el Campeonato Nacional desde la perspectiva de la Garra Blanca y Los de Abajo.

Joaco Santos tiene más de 500 mil suscriptores en Youtube. Se dedica a grabar la interna de las barras bravas en los estadios y visitar los barrios propios de las diferentes facciones de hinchadas a lo largo de todo sudamérica, desde México a Chile. Precisamente, los últimos videos que ha publicado el youtuber argentino son de la Garra Blanca y Los de Abajo -las dos principales barras del país- en el marco de los dos últimos Superclásicos que albos y azules han jugado en el Campeonato Nacional.

En relación al reciente video que el youtuber grabó en el Estadio Monumental, donde Colo Colo venció a Universidad de Chile por la mínima el pasado 31 de agosto, Santos aseguró que dudó en realizarlo debido a las amenazas que recibió. “Hubo una concreta que me dijo que iba a terminar muerto”.

Y agregó: “Quizás es una persona que estaba detrás de una computadora ‘bardeando’, pero también estaba la posibilidad que fuera un loco, que me hiciera daño porque sí”. Esto, debido a la grabación previa de Santos con Los de Abajo en el Superclásico disputado el primer semestre en el Estadio Nacional.

“Vamos paso a paso. Hablo con la Garra Blanca hace dos años, empiezo mensajes y me dijeron que no, que no había interés y era respetable. Grabo con Los de Abajo, subo una foto y fue una catarata de insultos, diciéndome que no iba a pisar la Garra Blanca“, señaló.

El youtuber argentino que grabó la interna de la Garra Blanca y Los de Abajo

Santos comenta que se dio cuenta que hay una guerra en Chile entre ambas barras. “A mí me parece una locura. Yo no soy barra y no concibo que alguien pueda perder la vida por una camiseta, sinceramente. Esto va más allá, los grupos que suelen robar trapos (lienzos) están en guerra”.

“Entiendo que al hincha normal se pueda sentir insultado porque ocupe distintas camisetas. Yo hago contenido de inmersión. Ese día soy un barra con ustedes, de mostrar a la gente actuando como ustedes, que se levantan en la mañana, hay un montón de trabajo que no se muestra“.

“Todo eso yo lo actúo, pero, ¿cómo lo voy a hacer sin la camiseta del otro equipo? La mayoría entiende de que yo lo que hago es recrear, mediante mi contenido, ser un barra de Colo Colo o de Universidad de Chile, o de cualquier equipo”.

A pesar de la negativa de una facción de la Garra Blanca de permitir que el youtuber ingresara al Estadio Monumental a grabar la interna de la barra, Santos afirmó que “fue una decisión de importancia. Sabía que mucha gente no me quería, pero no veía por qué me harían daño, porque me manejo con respeto”.

Santos destaca que haber hecho el video en primera instancia con Los de Abajo fue clave para que le permitieran el ingreso a la Garra Blanca. “Me dicen grabaste con la U, queremos que grabes con nosotros. Si no la voz del barrismo en Chile será la de la U y cada uno tiene su visión. Eso me pareció inteligente, que me hayan invitado. Me pasó en Cali lo mismo. Entienden que es contenido”, dice.

Por último, el youtuber argentino recalca que “mi cámara está a disposición para que muestren su pasión. Eso es lo lindo. Creo que ese es el aprendizaje, mi último fin es que una camiseta no te define y no vale la pena matar por una camiseta. Esto es más que fútbol, muchos no ven el partido, es sentido de pertenencia por el club y la barra. Tienen muchas amistades alrededor de esto”.



