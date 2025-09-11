El amenazante mensaje de la Garra Blanca al alcalde de Independencia por el partido de Colo Colo y la U. de Chile por la Supercopa

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Garra Blanca acusó al edil de Independencia, Agustín Iglesias, de favorecer a Universidad de Chile y publicó una imagen con un blanco en la cabeza del jefe comunal. "Señor alcalde, le preguntamos: ¿su intención es darle una mano en los desafíos internacionales a su club o, derechamente, está recibiendo incentivos económicos por parte del cuadro de la herradura?", fue el mensaje.

Sigue la incertidumbre por la Supercopa. El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, mantiene firme su negativa para que se juegue el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile programado para el próximo domingo, y ordenó paralizar las obras en el Estadio Santa Laura. El jefe comunal recalcó el recinto se encuentra en una zona típica, y los trabajos no cuentan con la autorización del Consejo de Monumentos.

Iglesias aseguró en el programa “Podría Ser Otra Cosa” de Radio BioBío, que tras la visita inspectiva realizada este miércoles, constataron que “las obras que se están haciendo en el lugar, que son el motivo de la discordia entre el delegado, el ministro y yo, no tienen la autorización del Consejo de Monumentos, en un lugar que es zona típica y tiene que tener autorización”.

Cabe recordar que este miércoles fue la visita inspectiva para el partido que jugará Unión Española con Audax Italiano el próximo sábado a las 12:30, correspondiente a la fecha 23 del Campeonato Nacional. En tanto, este viernes sería la inspección definitiva de las autoridades para definir si se juega o no la Supercopa en el reducto de Independencia.

El mensaje de la Garra Blanca al alcalde de Independencia

Durante esta jornada, la Garra Blanca -la barra brava de Colo Colo-, manifestó su rechazo por la postura del jefe comunal, y publicó un mensaje en sus redes sociales junto a una imagen de Agustín Iglesias vistiendo la polera de Universidad de Chile con un blanco en su cabeza.

“Como la hinchada más grande de Chile, queremos manifestar nuestro profundo descontento con la cuestionable y poco objetiva gestión del reconocido hincha de la contra y actual alcalde de la comuna de Independencia, señor Agustín Iglesias”, dicen.

“Consideramos lamentable e inaceptable que utilice su cargo público para buscar beneficios personales y favorecer al equipo de sus amores, haciendo lo imposible por suspender la Supercopa. Nos parece especialmente sospechoso que no haya mostrado oposición alguna al uso del Estadio Santa Laura un día antes, para el partido entre Unión Española y Audax Italiano”, agregan.

“Señor alcalde, le preguntamos: ¿su intención es darle una mano en los desafíos internacionales a su club o, derechamente, está recibiendo incentivos económicos por parte del cuadro de la herradura?”, fue el mensaje de la Garra Blanca.