Con Marcianeke, Jordan 23 y una diputada: Garra Blanca realizó masivo evento gratuito en el Monumental y no requirió avisar a la Delegación Metropolitana

La actividad congregó a cientos de personas y contó con la presencia de artistas de género urbano. La diputada Marisela Santibáñez, reconocida hincha del Cacique, animó el evento organizado por la Garra Blanca.

El pasado domingo, la Garra Blanca -la barra brava de Colo Colo-, organizó el Día de la Niñez en la explanada del sector Magallanes, dentro del Estadio Monumental. El evento gratuito congregó a cientos de personas, y contó con juegos inflables y diversas actividades para los menores. Y la presencia de artistas de género urbano, como Marcianeke, Balbi El Chamako, El Jordan 23 y King Savagge.

“Como la hinchada más popular de Chile, queremos agradecer a cada una de las personas que asistieron al día de la niñez 2025. Como organización, buscamos siempre brindarle el carnaval a COLO-COLO y a toda su gente, por lo que nos esforzamos en ofrecer una tarde excepcional”, dijo la Garra Blanca en sus redes sociales.

Sin embargo, lo llamativo del evento fue que se celebró en las dependencias del Estadio Monumental, y la diputada Marisela Santibáñez, reconocida hincha del Cacique, animó la actividad y compartió algunos registros en su Instagram.

“Fue tremenda esta jornada por el Día de la Niñez y la @feria.colocolinaoficial. Estoy muy feliz de haber participado del evento cada año, todo el cariño que recibí no se puede expresar con palabras. Aguante el Albo”, dijo.

Blanco y Negro facilitó el espacio en el Estadio Monumental a la Garra Blanca

The Clinic consultó a Blanco y Negro por el evento organizado por la Garra Blanca y desde la administración aseguraron que “se les facilitó un sector de los estacionamientos para celebración del Día de la Niñez“.

Asimismo, agregaron que la organización entre la concesionaria y la barra para la instancia “se gestiona desde Operaciones del club con el mismo grupo que se coordinan los elementos de animación de cada partido“.

Por último, desde Blanco y Negro señalaron que no fue necesario pedir autorización para realizar el evento, pero destacaron que las autoridades sí estaban en conocimiento de la actividad.

“Al igual que el Día de la Niñez que realizó el CSDCC, no es necesario solicitar permisos para este tipo de actividad. De todos modos, siempre se informan todas las actividades en torno al estadio a todas las autoridades como parte del trabajo conjunto que se realiza con las instituciones relacionadas”, explicaron.

La respuesta de la Delegación Metropolitana

En tanto, The Clinic consultó sobre la autorización de la instancia a la Delegación Presidencia Metropolitana. “El evento en cuestión correspondió a una celebración por el Día de la Niñez, realizada en dependencias del Estadio Monumental y dirigida exclusivamente a las y los cadetes del club junto a sus familias“.

“Al tratarse de una actividad de carácter interno y no masivo, no se requirió autorización ni presentación de solicitud ante la Delegación Presidencial. La jornada se desarrolló en un ambiente familiar, reuniendo a niñas, niños y adolescentes en torno a actividades recreativas y deportivas”, explicaron.

“De acuerdo con los reportes recibidos por parte de Carabineros y los organismos de seguridad correspondientes, no se registraron incidentes, delitos ni situaciones de incivilidad que alteraran la vida del entorno al estadio“, detalló el organismo.