Gabriel Osorio, tras impugnación de candidatura de Rincón: “Esto no se trata de ganar por secretaría (…), se trata de asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales”

El abogado socialista que presentó la solicitud de impugnación a la candidatura de la senadora Ximena Rincón —respaldada por todo el oficialismo— abordó con The Clinic los detalles del fallo del Tricel. Por una parte, descartó que su motivación fuese política y la calificó como técnico-jurídica. Por otra, explicó el error de la defensa de la presidenta del Partido Demócratas. Con todo, afirmó que no se trata de una estrategia electoral, sino que su preocupación era que “mediante una interpretación se pudiera soslayar la prohibición de reelección”.

El Tribunal Calificador de Elecciones decidió acoger la solicitud de impugnación a la candidatura de la senadora Ximena Rincón, quien pretendía postular nuevamente a un escaño en el Senado representando a la región del Maule. Según determinó el fallo, la presidenta de Demócratas habría cumplido ya dos períodos en la Cámara Alta, por lo que queda imposibilitada de buscar una tercera reelección.

La estrategia de Rincón para presentarse por tercera vez, aun cuando la ley lo prohíbe, se respaldaba en que su primer periodo (2010-2018) no se habría completado, puesto que en 2014 fue llamada a ser ministra Secretaria General de la Presidencia por Michelle Bachelet.

Sin embargo, el abogado socialista y ex comisionado experto del segundo proceso constitucional, Gabriel Osorio, sostuvo una tesis distinta al presentar la solicitud de impugnación firmada por el oficialismo: que el 11 de marzo de 2014 Rincón sí había cumplido más de la mitad de su periodo el día en que fue a la instalación de la nueva mesa del Senado y que, por lo tanto, la ley considera ese periodo parlamentario como válido.

Finalmente, la tesis de Osorio se impuso, fue acogida por el tribunal y la senadora por el Maule quedó fuera de competencia. La resolución no fue inocua para Rincón, quien acusó a Osorio de ser parte de una operación para ganar las elecciones “por secretaría”, en beneficio de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Una acusación que la propia senadora socialista desestimó: “Lo que corresponde es que la senadora (Rincón) también haga una autocrítica. Es ella quien no cumplió los requisitos para ser candidata, y no lo digo yo, lo ha dicho un tribunal de la República”.

Osorio: “La democracia tiene reglas y estas reglas tienen que ser cumplidas por todos por igual”

—¿Cómo recibe el fallo del Tricel? ¿Qué señal se está dando con este fallo?

—Desde la entrada en vigencia de la prohibición de las reelecciones sucesivas, el Tribunal Calificador de Elecciones siempre ha cerrado la puerta a cualquier interpretación que deje sin aplicación esta prohibición. Por ejemplo, en materia de alcaldes, algunos interpretaban que si el alcalde se cambiara de territorio, no estaba afecto a la prohibición de la reelección y el Tricel dijo que no. En otra ocasión, autoridades que iban a una reelección y que su primera elección no había sido por voto popular, sino por ejemplo normas de vacancia, cuando un alcalde está instituido y un concejal sube a ser alcalde, el Tribunal también dijo que no, que también era una reelección.

Entonces aquí teníamos, primero, un riesgo: que mediante una interpretación se pudiera soslayar la prohibición de reelección, especialmente para los senadores quienes asumen como ministros de Estado, permitiendo reelecciones indefinidas. Pero lo segundo, también decía relación con cómo se computa el plazo en esta materia.

—¿Entonces cuál fue el error de la defensa de la senadora Rincón?

— Ahí viene, en mi opinión, el gran error del argumento de la defensa de la senadora Rincón. Porque la senadora Rincón señala que los senadores cesan en su cargo el 11 de marzo a las 24 horas, pero se producía una contradicción vital con la propia Constitución y la ley. Porque la Constitución entrega a la ley cómo resuelve el número de senadores. La ley establece que son 50 los senadores. Pero si usted piensa en la interpretación de la senadora, el 11 de marzo, cuando asumen los nuevos senadores, habrían senadores que inician su periodo, pero otros que aún no terminan su periodo.

Entonces se superaría el número de 50 senadores al menos durante un día, que es el 11 de marzo y eso es contrario a la constitución, no se puede sostener. Entonces, una interpretación no puede vulnerar el piso expreso de la Constitución y la ley. Entonces, cuando se sostiene que se vencía el plazo a las 24 horas del 11 de marzo, había la posibilidad de que existieran más de 50 al menos durante un día, y que esto podía traer riesgos interpretativos como, por ejemplo, si el Presidente citaba a legislar en virtud del artículo 32, número 2 de la Constitución, citaba al Senado a legislar una determinada materia para el 11 de la tarde. La pregunta es, ¿a quiénes citaban? ¿A los que recién juraron? ¿O a los que aún no se iban, de acuerdo a la teoría de la defensa de la honorable senadora Rincón? Entonces, ese era el problema. Traía un problema interpretativo mayor. Y eso, fue resuelto de manera clara por el Tribunal Calificador de Elecciones.

—¿Entonces Rincón cuando cumple la mitad del periodo?

—La mitad del periodo se cumple el 10 de marzo y con las actuaciones que se desarrollaron el 11 y con las actuaciones que se desarrollaron el 11 de marzo del año 2014, en que aparece como asistente a la sesión de instalación del Senado y además vota por la presidenta del Senado en esa oportunidad, evidentemente se había traspasado el umbral de la mitad del periodo y, por tanto, se encontraba afecta a la prohibición de un tercer periodo conforme a la Constitución. Por eso no puede ser candidata.

—Y en el área más política, ¿cómo se responde a estos alegatos que hace Demócratas y la misma senadora Rincón que dicen que se está ganando por secretaría una elección parlamentaria?

—Esto no se trata de ganar por secretaría. Primero, las candidaturas tienen que estar conforme a la Constitución y la ley y tienen que cumplir con esos requisitos. Eso no significa ganar por secretaría, significa asegurar la democracia constitucional. La democracia tiene reglas y estas reglas tienen que ser cumplidas por todos por igual. No puede ser que existan personas que tengan un límite para reelegirse y otras personas que quieran soslayar ese límite. Y eso es lo que asegura el tribunal. Esto no se trata de una cuestión partidaria, se trata de asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales y evitar que mediante interpretaciones se deje sin efecto la prohibición de reelección que tanto costó sacar en el Congreso Nacional en el 2022.

—¿Y sobre la crítica que se buscó bajar a Rincón para aumentar las posibilidades del oficialismo en la región del Maule?

—Es que no se trata de eso, se trata del cumplimiento de la Constitución. Sobre todo en una época en que muchas veces se ha cuestionado el cumplimiento de las normas jurídicas. Esto lo ha resuelto un tribunal que tiene 100 años de existencia y que ha asegurado elecciones tranquilas, calificaciones tranquilas y el cumplimiento de las normas relativas a los procedimientos democráticos. Y eso no se puede olvidar.

—¿Y qué opina de que la senadora Rincón haya buscado una tercera elección a pesar de que la ley dice lo contrario?

—Es que yo no tengo opinión respecto a la forma en que los partidos políticos determinan quiénes pueden ser candidatos o quiénes no pueden ser candidatos. Yo solamente tengo una opinión, de acuerdo a mi expertise, respecto a si se cumplen o no las normas relativas a las prohibiciones y a las prohibiciones que establece la propia Constitución y esa es la norma que se utilizó. No dice relación con una cuestión política, sino netamente una cuestión técnico-jurídica. Es asegurar el cumplimiento de la Constitución por parte de todos quienes pretenden ocupar un cargo de elección popular.