Tras baja de Rincón: cómo queda la contienda por la senatorial del Maule y los cálculos oficialistas para evitar un avance de la derecha

Que el Tricel definiera dejar sin efecto la candidatura de la parlamentaria rompió con la idea de que la oposición podría tener una ventaja 4 a 1 en los próximos comicios de noviembre. Sin embargo, en la zona también miran con atención la posición que pueda adoptar en la disputa el diputado independiente —y desaforado— Francisco Pulgar.

Compartir

En fallo dividido, por tres votos contra dos, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dio a conocer ayer su decisión de bajar la candidatura senatorial de la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, en la Región del Maule.

El órgano autónomo acogió el reclamo del abogado socialista Gabriel Osorio —en representación del Partido Radical, Liberal, Frente Amplio, PPD, Democracia Cristiana, Partido Socialista y Partido Comunista— y determinó, así, poner fin a un nuevo período senatorial que buscaba Rincón, la que, de acuerdo al fallo del tribunal, no correspondía puesto que significaba que la parlamentaria excedería el límite de reelecciones en el cargo.

Lo que cuestionaron fue que Rincón se nominaba como candidata a la circunscripción del Maule a pesar de que fue electa en 2010 y luego en 2018 por la misma zona.

Eso rompía con el límite de reelecciones establecidas por ley —a juicio del Tricel—, que en el caso del Senado corresponde sólo a una. El punto de discordia estuvo en que Rincón fue nombrada como ministra de Trabajo el 11 de marzo de 2014, justo a la mitad de su período parlamentario, pero que la ley, alcanzado ese punto, interpreta el período como concluido.

O sea, que para los registros de la Biblioteca del Congreso Nacional Rincón fue senadora desde 2010 a 2018, y reelecta para el período 2018 hasta 2026, según menciona el fallo del tribunal.

Partidos calculan resultados tras baja de Rincón

La situación captó la intención inmediata de las listas parlamentarias que miraban con atención el resultado, sobre todo en el oficialismo y la DC, que fueron los impugnadores de la candidatura.

La lista de izquierda postuló como sus principales cartas en la zona a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y a la excandidata presidencial del Frente Amplio en 2017, Beatriz Sánchez, además del diputado radical Alexis Sepúlveda.

En el sector tenían presente que Rincón podía alcanzar una alta votación, dado sus buenos rendimientos electorales previos y con ello, a juicio de dirigentes oficialistas, se corría el riesgo de que la derecha aumentara a cuatro los representantes en la zona y la izquierda disminuyera a uno. Actualmente la oposición tiene ventaja de tres contra dos.

Muchos recuerdan que en la elección de consejeros constitucionales de 2023 —equivalente a una elección senatorial— la oposición logró una ventaja de 4 a 1, con los republicanos logrando tres cupos, Chile Vamos uno y el PS uno.

En Chile Vamos, así, habían nominado a Rincón como primera en la lista, dando cuenta de la confianza depositada en la exministra. En el pacto también está registrado Ian Mac-Niven (ind.-Demócratas), el diputado Hugo Rey (RN), la secretaria general de RN, Andrea Balladares, la exconvencional Patricia Labra (ind.-UDI) y el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

La otra principal lista de oposición compuesta por el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social-Cristiano, en tanto, presenta como cartas al actual senador Juan Castro (PSC), a Felipe González (PSC), a Ignacio Urrutia (republicanos), al general (r) Cristian Vial (ind.-republicanos) y a Pablo Catalán (nacional libertario).

En Chile Vamos, así, calculaban que la oposición, con Rincón en la papeleta, podría obtener una ventaja de 4 senadores electos de oposición y solo uno del oficialismo, como la composición actual del órgano, que tiene a Castro, Rincón, al senador Juan Antonio Coloma Correa, al presidente de RN, Rodrigo Galilea, y a Vodanovic, la única representante de izquierda.

En 2017 fue electa con 38.750 votos, por encima de Elizalde y Galilea, aunque debajo de Coloma Correa (58.616) y de Castro (54.480).

El Tricel bajó la candidatura de Rincón y los partidos miran atentos la elección. Foto: The Clinic.

No obstante, con la baja de Rincón en el sector estiman que, con voto obligatorio, la izquierda podría arrebatarle un escaño, dejando una composición de 3-2, aún a favor de la oposición.

Para algunos, la baja de Rincón podría favorecer a candidatos como Jaime Naranjo, que compite en un cupo de la lista de los regionalistas verdes, y al radical Alexis Sepúlveda.

El primero renunció al PS, partido que representó en el Congreso por más de 20 años, dado que la tienda política definió que su representante sería Vodanovic y no él. En 2021, Naranjo fue primera mayoría en el distrito 18, con 15.015 votos.

Sepúlveda, por su parte, electo en el distrito 17 con 14.027 apoyos, fue la cuarta mayoría en su elección, pero autoridades en la región prevén que podría ser arrastrado por la votación que pudiera alcanzar Beatriz Sánchez y ser “arrastrado” por ella.

No obstante, en la región también se pone sobre la mesa quien fue primera mayoría en el distrito 17 en 2021 y que actualmente es candidato a senador, pero como independiente: Francisco Pulgar.

El parlamentario fue desaforado por una denuncia de violación a una mayor de 14 años y hace cerca de una década y que revisa el Ministerio Público. A pesar de que está con arresto domiciliario como medida cautelar —repuesta hace dos días—, Pulgar es candidato y es posicionado como una opción a mirar de cerca, puesto que obtuvo 23.049 votos en 2021.