El duro cruce entre Ximena Rincón y Paulina Vodanovic tras fallo del Tricel: “No tuvo el coraje de poner su nombre en la impugnación”

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, sufrió un duro revés luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogiera la solicitud de impugnación presentada por el abogado socialista Gabriel Osorio. El fallo, en definitiva, la dejó sin la posibilidad de postular nuevamente por la región del Maule, lo que desató una ofensiva en contra de quien iba a ser su contendora en la elección y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

“Yo le quiero decir a ella que primero no tuvo el coraje de poner su nombre en la impugnación y delegó su nombre a Gabriel Osorio, abogado de Álvaro Elizalde”. Al ser consultada por la prensa respecto a si aquello constituía una acusación, insistió: “No es una acusación, es una afirmación. Ella logra con la impugnación y con el fallo del Tricel no tener competencia fuerte en la elección”.

La declaración la realizó en un punto de prensa, flanqueada por figuras de Chile Vamos, como el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez; su par de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea; el timonel de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz; la vocera de campaña de Evelyn Matthei, Paula Daza; y el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado.

A pesar de la molestia de Rincón, aseguró que no apelaría a la decisión del tribunal y tampoco apelaría a cortes internacionales, como sí lo declararon dirigentes del Partido Comunista al ver que su candidato a diputado por el distrito 9, Daniel Jadue, también quedó fuera de la carrera por el parlamento tras una impugnación que realizaron los partidos de Chile Vamos.

“No vamos a ir a cortes internacionales ni vamos a perseguir dar vuelta un fallo que no compartimos, pero que respetamos”, dijo en el punto de prensa y agregó que “aquí no se necesitaba empatar, simplemente se necesitaba respetar las normas constitucionales y legales”.

Con ello, la senadora también aprovechó de arremeter contra Vodanovic, aludiendo a la forma en que esta llegó al Senado: “Aquí yo no llegué a la senaduría porque un colega mío fuera nombrado ministro de Estado. Y creo que es importante entender que con este fallo y con esta acción se le quita la posibilidad a hombres y mujeres de El Maule de poder decidir”.

La defensa de Vodanovic: “No es una conspiración”

Antes de que Rincón apareciera en el punto de prensa con Chile Vamos, la presidenta del PS sostuvo una entrevista con Radio Infinita. Ahí, se refirió a la impugnación de la candidatura de Rincón y Jadue. “Yo creo que todos tenemos que estar en condiciones de respetar los fallos de nuestro país. A mí no me parece, ni en el caso de Jadue, ni en este caso (Rincón), que se cuestionen las decisiones de un órgano autónomo que obra conforme a derecho”, indicó.

Además de eso, la senadora socialista empató los fallos: “Lo que rige en un caso también rige en el otro, rige en la misma razón, rige en la misma disposición y a mí no me parece que se le dé una interpretación de persecución política a ninguno de los dos casos”.

En ambos casos, según Vodanovic, lo que ocurrió fue que “o no consultaron bien la ley o confiaron en que sus interpretaciones iban a ser acogidas, pero creo que no hay que darle más vueltas al asunto tampoco”.

A propósito de Rincón sin embargo, y sobre el hecho de que un abogado socialista presentara la solicitud de impugnación, Vodanovic aseguró que “Esto no es una conspiración. Perdónenme que se los diga, pero aquí hay un fallo. Creo que Gabriel Osorio es un abogado bastante conocido y reconocido en la plaza como para que lo traten también incluso en forma bien despectiva. Es una persona que además representa a muchos otros partidos”.

En definitiva, alejó la idea de que esto fuese “una cosa conspirativa”, pero la verdad, dijo Vodanovic, “es que aquí se hizo una presentación en derecho. Si la presentación hubiera fracasado, nos habríamos allanado a aquello sin ningún tipo de problema”.

Más tarde, la senadora socialista por el Maule dijo a TVN que “lo que corresponde es que la senadora también haga una autocrítica, es ella quien no cumplió los requisitos para ser candidata y no lo digo yo, lo ha dicho un tribunal de la república”.