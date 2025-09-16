Hincha amenaza de muerte a Marcelo Jorquera, defensa de Deportes Iquique: “El tipo estaba fuera de sus casillas, intimidando a mi hija de cuatro años”

El defensa de los Dragones Celestes vivió un tenso momento junto a su familia. Jorquera estaba viendo un partido de básquetbol de su hija cuando un hincha lo encaró violentamente y lo amenazó de muerte. "El partido tuvo que ser detenido por minutos por todo su escándalo y agresividad, los niños estaban asustados y no comprendían nada", señaló Camila Vergara, esposa del futbolista.

El pasado fin de semana, Marcelo Jorquera, defensa de Deportes Iquique, vivió una tensa situación junto a su familia y amigos mientras era espectador de un partido de básquetbol de su hija.

Según consignó Radio ADN, la esposa del futbolista, Camila Vergara, denunció a través de sus redes sociales que un hincha encaró a Jorquera por el actual momento de Deportes Iquique en el Campeonato Nacional, lo amenazo de muerte e incluso, intimidó a su hija de cuatro años. La persona, minutos más tarde, se jactó de que llamaría a más personas para golpear al defensa de los Dragones Celestes.

“El día 13 de septiembre nos tocó vivir una situación de violencia y amenazas por parte de un “hincha” de Deportes Iquique (si así se le puede llamar). Nos encontrábamos en el gimnasio de la UNAP viendo un partido de básquet de niños de 9 a 11 años donde juega mi hija, en un ambiente completamente familiar, a las 11:15 am aprox de la nada aparece este tipo y comienza a gritar contra mi esposo diciéndole de todo (relacionado al fútbol).

Hincha de Deportes Iquique amenazó de muerte a Marcelo Jorquera

Vergara enfatizó que el hincha amenazó de muerte a Jorquera, “intentando agredirlo físicamente tirando manotazos”.

Y agregó: “El tipo estaba fuera de sus casillas, intimidando a mi hija de 4 años y la hija de nuestros amigos de 3 años, no le importó el lugar ni que estuviéramos en un ambiente familiar, diciéndole (a Jorquera) que no podíamos estar en ese lugar por el momento que está pasando Deportes Iquique, el partido tuvo que ser detenido por minutos por todo su escándalo y agresividad, los niños estaban asustados y no comprendían nada”.

La esposa del futbolista celeste señaló que la persona comenzó a hacer llamados telefónicos diciendo que vendría con más personas a pegarle al defensa de Deportes Iquique. “Cuando mi esposo ni siquiera le respondió, respetando a nuestros hijos y a todos los niños presentes, luego este tipo jactándose de sus actos escribe en distintos grupos que él había encarado a un jugador sintiéndose orgulloso de su actuar y compartiendo nuestra ubicación.

Por último, condenó la violencia que sufrió la familia en medio de un partido de básquetbol de su hija. “Sé que este tipo no representa a la gran mayoría de la hinchada de Iquique, ya que siempre todos han sido respetuosos e incondicionales a pesar del momento actual que vive el equipo. Creo que nadie merece ser tratado así, menos en un ambiente y contexto que no van a lugar, la violencia jamás será justificada!”.