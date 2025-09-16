Jaime Vadell fue reconocido como Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

El actor Jaime Vadell fue reconocido por su destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. Con más de seis décadas de carrera, su aporte ha sido clave en la cultura y las artes chilenas.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio destacó al actor, Jaime Vadell, como Premio Nacional de las Artes de la Representación y Audiovisuales 2025. El Premio Nacional es el máximo reconocimiento que otorga el Estado a la obra de chilenas y chilenos que, por su excelencia, creatividad, aporte trascendente a la cultura nacional y al desarrollo del saber y de las artes, se hagan acreedores de estos galardones.

La decisión fue tomada por un jurado encabezado por la ministra Carolina Arredondo; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés Alessandri; Marcela Momberg Alarcón, rectora de la Universidad Católica de Temuco (UCT), en representación del Consejo de Rectores; Silvio Caiozzi, en representación de la Academia Chilena de Bellas Artes; y las designadas por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Paulina Urrutia y Nona Fernández.

La trayectoria de Jaime Vadell

Nacido en Valparaíso en 1935, Jaime Vadell ha desempeñado una carrera como prolífico actor, director, dramaturgo y gestor teatral. Que se distingue por su creatividad, innovación y profundo compromiso con las artes y la sociedad de nuestro país. Vadell cultivó una trayectoria profesional de más de sesenta años en teatro, cine y televisión; ha participado en montajes escénicos, producciones audiovisuales y obras cinematográficas reconocidas tanto en el circuito nacional como internacional.

A ello se suma su labor como fundador y director artístico de Teatro La Feria, espacio que marcó un hito en la historia del teatro en Chile por su propuesta estética, independencia creativa y capacidad de convocatoria.

Su actuación al día siguiente de la muerte de su esposa

Fue la tarde del 10 de mayo, en el Teatro Mori del Parque Arauco, donde Vadell vivió una de sus presentaciones más emotivas al participar de una obra al día siguiente del fallecimiento de su esposa, la destacada actriz y escenógrafa Susana Bomchil.

A menos de 24 horas de la partida de quien fuera su compañera por 50 años, Vadell se subió al escenario para protagonizar la obra “Aquí me bajo yo”, en la que comparte elenco con Rodrigo Bastidas y Milena Bastidas. Al término de la función, Rodrigo Bastidas tomó la palabra para destacar el compromiso de Jaime Vadell y calificar su presencia en el escenario como un acto en homenaje a la fallecida Susana Bomchil.

“Falleció ayer ella y Jaime está acá actuando frente a todos ustedes. No me cabe la menor duda que haciéndole honor a su gran amor de toda la vida y que fue Susana“, expresó Bastidas en esa oportunidad.