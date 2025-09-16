La estafa virtual que usa la imagen y voz del Presidente Boric: publicidad llama a inversiones fraudulentas y también usa fotos de Farkas

Una modalidad de fraude en redes sociales usa videos manipulados con inteligencia artificial que simulan al Presidente Gabriel Boric y al empresario Leonardo Farkas, promoviendo inversiones falsas a través de plataformas fraudulentas.

En los últimos años se ha hecho una tendencia de estafa a través de redes sociales, utilizando, sin su permiso, el rostro de diferentes celebridades. Una de las más conocidas, es el uso del rostro del empresario Leonardo Farkas, pero también se usan figuras de la televisión y de la política. Recientemente, una de las páginas que lleva a estos fraudes, ha utilizado el rostro y voz del Presidente Gabriel Boric.

Se trata de un video en el que, supuestamente, el mandatario llama a invertir en una plataforma que permite invertir con ganancias considerables, pero si ningún sustento. Junto con el video hay un enlace que deriva a una noticia falsa, que emula una noticia de La Tercera.

En el título se lee “Un nuevo proyecto del empresario Leonardo Farkas ya ha beneficiado a más de 10.000 chilenos. La plataforma reporta ingresos de hasta $24.600.000 pesos a la semana, partiendo con una inversión mínima. ¿Será realmente cierto?”. Y con ello, el cuerpo de la nota detalla cómo se puede ganar con esta inversión, que es a todas luces fraude. Una de las principales evidencias de aquello, es que la noticia si bien utiliza la imagen de La Tercera, tiene un enlace de otro sitio web.

La estafa se reproduce principalmente por YouTube, ya que utiliza como base un video con el rostro del mandatario. La imagen del video es real, ya que se trata de un extracto de la intervención del Presidente Boric en el Encuentro Nacional de la Industria de 2024. Sin embargo, se evidencia que se trata de un video alterado, considerando que la voz no coincide con la imagen.

De todas formas, el video replica bastante bien la voz del mandatario, lo que puede llevar a la confusión. Aún así, al escuchar con detención la acentuación, es posible percatarse que el audio está hecho con inteligencia artificial. De hecho, en un momento se escucha con un acento español de España.

Los pasos para evitar la estafa

En otros países del continente también se ha replicado este tipo de estafa. En Guatemala, por ejemplo, medios de ese país han constado que se ha usado el mismo formato, con un video del ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos.

De todas formas, en Chile tiene un formato personalizado, con figuras locales y utilizando la imagen de un medio de comunicación nacional.

En el caso local, una vez en el enlace que deriva la publicidad se lee una noticia que usa como protagonista a Leonardo Farkas. En la supuesta nota, se repite el nombre Solid Max, como la plataforma a cargo de este proyecto.

“Únete a Solid Max y consigue la oportunidad de: Pagar tu hipoteca; comprar una casa moderna y cómoda para tu familia; pagar la educación de tus hijos; pagar todas tus deudas y préstamos; comprar un coche nuevo; disfrutar vacaciones, viajar y vivir tranquilamente”. Eso promete la estafa virtual, que pese a que usa el video del Presidente Boric, no hace referencia al mandatario en el enlace.

En todo el texto, el nombre Solid Max tiene un enlace que lleva a una inscripción. “El proceso es simple, rápido y acompañado por un equipo que te guía paso a paso“. Ahí, pide nombre, correo y número, y ahí es donde se concreta la estafa.