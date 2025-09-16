La fuerte molestia de Desbordes con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en la Pampilla y no en el Parque O’Higgins, como es tradición

Que el mandatario señalara desde Coquimbo que abría las Fiestas Patrias en la región provocó la indignación del alcalde de Santiago, quien durante esta jornada espera recibir al Presidente en la noche para inaugurar las fondas del Parque O'Higgins, ceremonia tradicional que convoca a la autoridad nacional y local. En el entorno de Desbordes remarcan que su molestia radica en que cuando la alcaldía era liderada por Irací Hassler (PC) no se estrenaron las fiestas en esa región.

Por Jorge Palacios y Eduardo Monrroy

Compartir

“Generalmente las Fiestas Patrias dicen que se abren en el Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago. Pero hoy las Fiestas Patrias en Chile se abren desde La Pampilla, en Coquimbo“. Esa fue una de las frases que emitió ayer el Presidente Gabriel Boric en la inauguración de la Fiesta de la Pampilla 2025 que generó eco al interior del edificio municipal de Santiago, encabezado por el alcalde Mario Desbordes (RN).

El jefe de Estado viajó ayer hasta la Región de Coquimbo acompañado de sus ministros Luis Cordero (Seguridad Pública) y Carolina Arredondo (Culturas). Además, fue recibido por el gobernador de la región, Cristóbal Juliá; el delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna, y el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, hermano del diputado Daniel Manouchehri (PS).

Fue en la Fiesta de la Pampilla 2025, la “fiesta popular más grande del país“, según dijo el propio mandatario, donde dio el puntapié inicial a las Fiestas Patrias, contrariando, como él mismo dijo en la instancia, el inicio de las celebraciones y la inauguración de las fondas en el Parque O’Higgins, en cuya ceremonia suelen compartir el jefe de Estado con sus colaboradores y la administración de la alcaldía de Santiago.

No obstante, la presencia de Boric en Coquimbo —de la que no estaba al tanto Desbordes y que en La Moneda dicen que fue a través de una invitación que el mandatario aceptó—, fue lo que terminó por colmar la paciencia del líder comunal, sumado a las declaraciones de “abrir” las fiestas fuera de Santiago.

Por lo mismo, el jefe comunal ha comunicado a su entorno que en la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins esta noche, en donde contará con la presencia del Presidente, de autoridades nacionales, regionales y locales, emitirá un discurso en el que no dudará en cuestionar al Presidente por asistir al acto de la Pampilla y quitarle relevancia a la ceremonia a realizarse en el parque.

Se esperan dos emplazamientos directos desde Desbordes hacia el Presidente.

La justificación de la molestia de Desbordes

En todo caso, el malestar desde la alcaldía de Santiago no se remite únicamente a que Boric haya “iniciado” las fiestas en la zona centro-norte del país.

También pesa el hecho de que el mandatario “no dudara” en iniciar las Fiestas Patrias en Santiago cuando la comuna era liderada por Irací Hassler (PC), quien fue alcaldesa entre 2021 y 2024. O sea, que cuando el alcalde pasó a ser de derecha, “se fuera a Coquimbo con un alcalde de izquierda”, como Manouchehri, independiente pero llevado como candidato en cupo del PS.

En La Moneda desdramatizan la instancia, afirmando que en los últimos días tanto el Presidente como el alcalde han desactivado aparentes “polémicas” relativas a la celebración. Una de ellas fue a partir de que se difundiera la noticia de que Desbordes no bailaría un pie de cueca con alguna representante del Gobierno.

Mario Desbordes, alcalde de Santiago.

“Hemos estado trabajando para tener una linda inauguración de las Fiestas Patrias en el Parque O’Higgins. Preparamos una fiesta respetuosa de todos, y que trae de vuelta varias tradiciones. El trabajo con el Gobierno ha sido fluido y respetuoso (…). Es evidente que no puedo bailar con el Presidente, por lo que lo haré con una directivo del municipio. Jamás se ha planteado, en ninguna reunión o conversación, que yo baile con alguna mujer de gobierno, pues no existe ninguna ‘tradición’ en ese sentido“, dijo Desbordes la semana pasada en X.

Su publicación fue comentada por el propio Boric, que dijo estar “de acuerdo con el Alcalde Desbordes”.

El Presidente Gabriel Boric siendo parte de la Teletón.

“Podremos tener muchas diferencias en ámbitos políticos pero Chile nos une y la coordinación para la inauguración de las fondas ha sido impecable. No inventemos polémicas donde no las hay”, cerró el mandatario.

A pesar de ese antecedente, la presencia de Boric en la pampilla provocó molestia, incluso, fuera de la Municipalidad de Santiago. El diputado Jorge Alessandri (UDI), representante del distrito 10, señaló que “El Presidente Boric nuevamente rompe con las tradiciones de nuestro país. El desaire que le hizo a alcalde Mario Desbordes es una falta de respeto”.