“Murió por estrangulación”: familia de joven fallecido tras ser reducido por guardias de mall recibió informe del Servicio Médico Legal

La hermana de la víctima explicó que como familia tenían "la esperanza que fuera otra la causa de muerte de mi hermano, pero está claro que hubo una fuerza desmedida. Finalmente nos entregaron la autopsia y es por estrangulación".

Compartir

La familia del joven que murió al interior del Mall Plaza Vespucio, tras ser reducido por un grupo de guardias del centro comercial, aseguró que la causa de muerte fue por estrangulación. De esta forma, se descartó que su fallecimiento ocurriera por el golpe en la cabeza que recibió por un motorista según señalaron testigos.

Según explicó la familia, el joven de 27 años tenía esquizofrenia y se descompensó cuando acompañaba a su madre en el banco para retirar su pensión. Fue en medio de ese episodio cuando golpeó a un hombre en el ojo, por lo que un grupo de guardias se abalanzó sobre él.

Bárbara, hermana de la víctima, señaló que tenían “la esperanza que fuera otra la causa de muerte de mi hermano, pero está claro que hubo una fuerza desmedida. Finalmente nos entregaron la autopsia y es por estrangulación“, contó.

“Mi mamá en todo momento les dijo (a los guardias del mall) que ella lo podía calmar, que tenía esta condición, que tenía esquizofrenia, que ella lograba calmarlo. Pero no hicieron caso a lo que ella estaba explicando”, contó Segovia. Junto con eso, afirmó que “por la información que tenemos, serían ocho guardias y los últimos eran cuatro los que lo redujeron y estuvieron aplastándolo“.

“Trataron de reanimarlo con esposas”

Sebastián, otro de los hermanos de la víctima aseveró que “con esto queda demostrado que los guardias de seguridad no tienen ni la implementación ni los conocimientos para poder reducir a una persona. Andaban con esposas, a mi hermano lo mantuvieron esposado (…) Trataron de reanimarlo con las esposas puestas, lo que encuentro inhumano, de personas que no tienen corazón“.

“Ni al mayor criminal de Chile le haría estas cosas que le hicieron a mi hermano. Mi hermano lamentablemente tenía una condición mental de la cual, como país, como sociedad, sabemos que es un problema bien grave. Encuentro inhumano lo que hicieron con mi hermano”, agregó.

La primera respuesta del Mall Plaza

Durante la jornada de ayer, Mall Plaza emitió una declaración en donde aseguraron que “se prestó apoyo ante una situación de violencia registrada y que afectó a visitantes del centro comercial, pero de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza. Descartamos que el personal de seguridad de Mall Plaza haya actuado fuera de los protocolos autorizados“.

“El procedimiento se encuentra siendo investigado por las entidades correspondientes, con plena colaboración de Mall Plaza y apoyado por el sistema de monitoreo centralizado con el que cuentan todos nuestros centros comerciales. Junto con ello, el equipo de clientes del centro comercial está prestando apoyo a los familiares de la persona fallecida así como contención a los testigos del hecho”, recalcaron.