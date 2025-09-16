Opel Grandland GS 2025: prueba completa del SUV alemán con diseño Vizor, motor 1.2 turbo híbrido ligero y equipamiento de seguridad destacado.

Opel Grandland GS 2025 se presenta como una alternativa con identidad propia en el competitivo segmento de los SUV medianos. Probamos su nueva generación en Chile y comprobamos que la marca alemana, parte del grupo Stellantis, logró avanzar en diseño, confort y seguridad, aunque enfrenta desafíos importantes en precio y conectividad.

Diseño con sello Vizor y más personalidad

El nuevo Opel Grandland GS 2025 deja atrás la imagen discreta de su antecesor y adopta el lenguaje de diseño Vizor. La parrilla en negro brillante se integra con los faros Intelli-Lux Pixel Matrix HD, que aportan un aire tecnológico y una iluminación eficiente. La carrocería de 4,65 metros gana solidez gracias a líneas más marcadas, llantas de 19 pulgadas y detalles en negro en el techo y espejos, mientras que la zaga incorpora una franja de ledes de ancho completo con el nombre Opel iluminado. El resultado es un SUV que transmite modernidad y se distingue dentro de la oferta de Stellantis.

Interior práctico y confortable

Puertas adentro, el enfoque es claro: usabilidad ante todo. El sistema de infoentretenimiento combina una pantalla central de 16 pulgadas y un cuadro digital de 10, pero mantiene botones físicos para el climatizador, algo que muchos usuarios valorarán frente a competidores más digitalizados. Los materiales blandos y las superficies de buen aspecto refuerzan la sensación de calidad. Los asientos calefaccionados con ajuste lumbar ofrecen comodidad incluso en trayectos largos.

En las plazas traseras, dos adultos de hasta 1,95 metros pueden viajar cómodamente, aunque tres resultan justos en anchura. El maletero de 550 litros, ampliable a 1.645, destaca por su piso ajustable, tomas de corriente y portón eléctrico, lo que lo hace competitivo para uso familiar.

Conectividad con luces y sombras

El Opel Grandland GS 2025 incluye conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. Sin embargo, en la prueba Android Auto presentó desconexiones frecuentes, lo que obligó a recurrir a puertos USB-C para mantener la conexión y cargar dispositivos. Para quienes usen equipos con otros formatos, será necesario un adaptador, ya que la estabilidad de la conexión inalámbrica resulta mejorable.

Motor 1.2 turbo con microhibridación

En Chile, la única versión disponible equipa un motor 1.2 litros turbo de tres cilindros con microhibridación. Entrega 136 caballos de fuerza y 230 Nm de par, asociado a una caja automática de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 202 km/h.

El consumo promedio durante la prueba fue de 15,8 km/l en ciclo mixto, con registros de 13 km/l en ciudad y hasta 16,5 km/l en carretera. Se trata de cifras correctas para un SUV de su tamaño, aunque lejos de la eficiencia de híbridos completos como el Toyota RAV4.

Comportamiento dinámico equilibrado

El comportamiento del Opel Grandland GS 2025 destaca por su equilibrio. La suspensión firme controla bien los balanceos sin sacrificar demasiado confort. En ciudad puede sentirse seco en baches o lomos de toro, pero en ruta ofrece estabilidad y una dirección precisa que transmite confianza. Los frenos, con discos ventilados delanteros y sólidos traseros, ofrecen un tacto progresivo y fácil de dosificar.

Seguridad completa para su categoría

El equipamiento de seguridad es uno de sus puntos fuertes. De serie incorpora seis airbags, control de estabilidad y tracción, alerta de fatiga, asistente de mantenimiento de carril, lector de señales de tránsito, detector de punto ciego, faros de matriz de ledes, control crucero adaptativo con función stop & go, cámara trasera y sensores perimetrales. Este conjunto lo coloca a la altura de los mejores del segmento.

Precio y rivales del Opel Grandland GS 2025 en Chile

El mayor desafío del Opel Grandland GS 2025 está en su precio. Con un valor cercano a los 32 millones de pesos chilenos, compite de forma directa con el Toyota RAV4 híbrido, que ronda los 31,5 millones, y se aleja de modelos como el Hyundai Tucson, que parte en aproximadamente 22 millones. Esto obliga al comprador a valorar su diseño, confort y seguridad por encima del factor económico.

Conclusión: estilo alemán dentro de Stellantis

El Opel Grandland GS 2025 es un SUV que convence por diseño, espacio, seguridad y un manejo equilibrado. Su rendimiento es correcto y la calidad interior ha mejorado, aunque la conectividad inalámbrica necesita ajustes. En el mercado chileno, el precio es el punto más crítico frente a alternativas más eficientes o de mayor volumen de ventas. Para quienes priorizan personalidad, confort y un toque alemán, es una opción a considerar; para quienes buscan la mejor relación costo/beneficio, hay opciones más racionales.