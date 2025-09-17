El parentesco en La Moneda de Gabriel Ascencio y sus lazos con el progresismo que la oposición cuestiona en su fallo contra Ximena Rincón

El ministro del Tribunal Calificador de Elecciones está en la mira del Partido Demócratas luego de que su voto —considerado dirimente— dejara a la senadora Ximena Rincón sin chances de buscar su reelección en el Maule. Y es que el abogado tiene un pasado estrechamente vinculado a la actual alianza de Gobierno: fue un histórico diputado de la Democracia Cristiana, embajador durante el Gobierno de Michelle Bachelet, y su hija, Javiera Ascencio, es militante del Frente Amplio y actualmente se desempeña como jefa de la Dirección de Estudios del Ministerio del Interior, liderado por el ministro Álvaro Elizalde. Al ser contactado por este medio, Ascencio descartó cualquier vínculo actual con el oficialismo y relevó que su cargo lo ejerce "con total autonomía, apego a la ley y la Constitución".

Dos ministros del Tribunal Calificador de Elecciones rechazaron la solicitud de impugnación a la candidatura parlamentaria de la senadora Ximena Rincón y tres la aprobaron. Con ese resultado, se puso fin a la tercera aventura senatorial que pretendía la presidenta del Partido Demócratas. El voto dirimente fue el del ministro Gabriel Ascencio, un ex demócratacristiano cuya participación en dicho fallo el partido de la senadora está evaluando impugnar.

“¿Quién dirime finalmente esta controversia? Un ministro político, Gabriel Ascencio, militante de toda su vida en la Democracia Cristiana, que renuncia a ella para asumir en el Tricel y que es el voto dirimente, con la consecuencia de inhabilitar a la presidenta de un partido de oposición de poder competir en las elecciones y privarle a los electores del Maule la opción de decidir”, dijo el senador demócrata Matías Walker esta mañana en Tele13 Radio.

Ahora bien, si Ascencio se hubiese inhabilitado, la decisión habría recaído en el presidente de la sala, el ministro Arturo Prado, quien fue uno de los que votó a favor de acoger la impugnación en contra de Rincón.

Con todo, Walker —quien aún no ha anunciado ninguna acción formal de su partido más allá de la evaluación de antecedentes— optó por sacar a relucir algunos elementos. Por una parte, acusó que Ascencio “había mostrado animadversión hacia la presidenta de Demócratas en tuits” y que “nunca le van a perdonar haber liderado la campaña del Rechazo” en el plebiscito constitucional de 2022.

Esto, a propósito de que en la cuenta de X del ministro del Tricel se puede ver que, como militante DC, votó Apruebo. En una de sus publicaciones se lee: “Ya tenemos propuesta de NC y con ella tenemos esperanza de un Chile aún mejor, con justicia social, respeto por los DD.HH., paz y dignidad de chilenas y chilenos. Aquello por lo que siempre trabajamos los DC, desde sus fundadores hasta sus actuales militantes. Por eso YO APRUEBO”.

A eso, Walker sumó el hecho de que Ascencio fue el único ministro del Tricel que votó en contra del requerimiento presentado por los 16 consejeros regionales en contra del gobernador Claudio Orrego (exDC), por supuestas faltas de probidad, y fue uno de los dos que votó en contra de inhabilitar la candidatura al parlamento del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Ascencio: histórico DC y con parentesco en La Moneda

Lo cierto es que la carrera política del ministro del Tricel es amplia. Fue diputado DC por la Región de Los Lagos entre 1994 y 2014, periodo en el que ostentó el cargo de presidente de la Cámara de Diputados durante un año, lo cual lo habilitó para posteriormente ser uno de los ministros del Tricel.

Durante el segundo mandato de Michelle Bachelet fue nombrado embajador de Chile en Ecuador, cargo que ocupó hasta 2017. Al año siguiente, regresó al Parlamento como diputado, nuevamente por Los Lagos, entre 2018 y 2022. En 2024, en tanto, renunció a la Democracia Cristiana y asumió como ministro del Tricel.

Al interior de la oposición, por otra parte, ha comenzado a circular un dato que ha molestado a dirigentes que no comparten el fallo en el Tricel: Ascencio es padre de Javiera Ascencio, actual jefa de la Dirección de Estudios del Ministerio del Interior, liderado por Álvaro Elizalde (PS).

Militante del Frente Amplio, Javiera Ascencio fue asesora jurídica del Ministerio de Defensa durante la segunda administración de Bachelet, bajo la conducción de Jorge Burgos (DC) y luego de José Antonio Gómez (PR).

Tras ese periodo, trabajó como asesora parlamentaria de la bancada de Revolución Democrática. Cuando Gabriel Boric llegó a La Moneda, fue nombrada jefa de la Dirección de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia con el entonces ministro Giorgio Jackson (FA). Se mantuvo en ese cargo con la llegada de Elizalde y continuó bajo su alero cuando el socialista fue nombrado ministro del Interior en reemplazo de Carolina Tohá.

The Clinic consultó al Ministerio del Interior, que confirmó el parentesco entre ambos, aunque aclararon que no comparten ningún vínculo laboral y que existe independencia en la labor de cada uno.

Por otra parte, al ser contactado el propio Gabriel Ascencio por estos antecedentes, señaló: “No tengo ningún tipo de nexo con el oficialismo. Ya no soy militante DC. Soy abogado de la Universidad de Chile, y hoy un ministro de un Tribunal designado por el Pleno de la Corte Suprema, junto a otros 4 ministros de ese Tribunal”.

Sobre eso, agregó que ejerce su cargo “con total autonomía y con apego a la ley y sobre todo a la Constitución”.

En cuanto al rol de su hija, manifestó: “Me siento orgulloso y quiero como su padre a pesar de no haber vivido juntos. Es una extraordinaria estudiante de derecho y hoy gran profesional. Ejerce sus cargos con total competencia, conocimientos y probidad. (…) tenemos roles diferentes y ninguna vinculación laboral”.

En esa línea agregó que “es una pena y hasta cobarde que traten de involucrar a mi hija o a mi familia en algo donde no tiene absolutamente nada que ver”.